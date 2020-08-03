Разгромивший пропускную систему въезда на Труханов остров мужчина "объяснил" мотивы своего поступка

После совершенного в ночь на воскресенье варварского разгрома оборудования автоматической системы в пункте въезда на Труханов остров правоохранителям удалось сравнительно быстро выяснить личность совершившего акт вандализма и задержать его.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Нарушителем, который нанес городу ущерб на сумму около 300 тыс гривен, оказался житель Киевской области, 1995 года рождения, ранее судимый за хулиганские действия.

В свое оправдание задержанный сказал, что «ему не понравилась» система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости, а также другое оборудование. При этом мужчина посчитал, что они установлены незаконно, поэтому решил разгромить все технические средства на въезде на остров.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что по горячим следам инцидента мэр Киева Виталий Кличко заявил, что были сломаны стрела и гидравлическая станция шлагбаума, светофор, 2 камеры, контроллер болларда и другие технические средства.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в годовщину освобождения Лисичанска вандалы надругались над памятником погибшим воинам АТО.

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