Депардье обвинили в изнасиловании

Прокуратура Парижа возобновила дело против 71-летнего актера Жерара Депардье, которого обвинила в насилии 20-летняя коллега по цеху (ее имя не раскрывается). Насилие, по словам заявительницы, произошло в парижском доме актера еще в августе 2018 года, причем дважды.

Депардье не отрицал, что хорошо знает обвинившую его актрису, однако категорически отверг любую агрессию и насилие по отношению к ней.

И хотя во время предварительного расследования полиция не смогла собрать достаточно доказательств вины Депардье, однако у девушки осталось право требовать возобновления дела, чем она и воспользовалась, сообщает МК.

Как сообщали «ФАКТЫ», в 2013 году актер получил российский паспорт, и власти российской Мордовии предоставили ему квартиру в Саранске, а в 2018 году «прозрел» и решил стать «турецкоподанным».

В Украине с 2015 года актер включен в «черный список» Министерства культуры Украины, что фактически означает его признание персоной нон грата в стране.

Фото slon.ru/

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