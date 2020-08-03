27.50 / 27.70 32.25 / 32.50
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Депардье обвинили в изнасиловании

7:44 3 августа 2020
Жерар Депардье

Прокуратура Парижа возобновила дело против 71-летнего актера Жерара Депардье, которого обвинила в насилии 20-летняя коллега по цеху (ее имя не раскрывается). Насилие, по словам заявительницы, произошло в парижском доме актера еще в августе 2018 года, причем дважды.

Депардье не отрицал, что хорошо знает обвинившую его актрису, однако категорически отверг любую агрессию и насилие по отношению к ней.

И хотя во время предварительного расследования полиция не смогла собрать достаточно доказательств вины Депардье, однако у девушки осталось право требовать возобновления дела, чем она и воспользовалась, сообщает МК.

Как сообщали «ФАКТЫ», в 2013 году актер получил российский паспорт, и власти российской Мордовии предоставили ему квартиру в Саранске, а в 2018 году «прозрел» и решил стать «турецкоподанным».

В Украине с 2015 года актер включен в «черный список» Министерства культуры Украины, что фактически означает его признание персоной нон грата в стране.

Фото slon.ru/

256

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лукашенко и Путин

Лукашенко убьют: Пионтковский озвучил прогноз по вмешательству России в выборы в Беларуси

Жерар Депардье

Депардье обвинили в изнасиловании

Шахтер&nbsp;— Вольфсбург

Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Вольфсбург»: расписание трансляций матча Лиги Европы

Виктор Медведчук и Оксана Марченко

Оккупация не мешает: Медведчук поехал отдыхать в Крым

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер