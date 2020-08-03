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Crew Dragon Илона Маска доставил с МКС двух астронавтов: полное видео посадки
Частная космическая компания SpaceX Илона Маска показала полное видео успешной посадки капсулы Crew Dragon на воду в Мексиканском заливе около побережья Флориды. Это произошло по плану — в 18:45 по Гринвичу (20:45 по Киеву).
«Для нас это большая честь…», — сказал астронавт Даг Херли сразу же после приводнения.
«От имени SpaceX и НАСА — добро пожаловать на Землю! Спасибо, что воспользовались SpaceX!» — сказал в ответ представитель Центра управления полетом.
Покинуть капсулу австронавты смогли только после того, как специалисты убедились, что ее можно безопасно открыть, сообщает ВВС.
«Спасибо, что сумели осуществить самую сложную — и самую важную часть полета человека в космос — отправили нас на орбиту и вернули домой!» — поприветствовал встречающих их Роберт Бенкен.
Напомним, корабль Crew Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал 30 мая. Он стал первым с 2011 года пилотируемым кораблем, запущенный с территории США.116
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