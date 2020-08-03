Луческу советует Суркису продать Цыганкова (видео)

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис, публично ответивший на критику Олега Блохина, заявил, что новый наставник столичной команды Мирча Луческу готов продать лидера «бело-синих» Виктора Цыганкова.

«Один из разговоров с Луческу заключался в том, что в «Динамо» очень талантливая молодежь. Он очень многих изучил, с ними можно добиваться результата. Я бы хотел, чтобы он начал это делать уже завтра. Сколько ему понадобится времени — месяц, два, полгода — я не могу сказать. Он мне пофамильно называл всю команду, даже ребят из U-19.

У него философия: если будет хорошее, достойное предложение по Цыганкову или еще кому-то — надо продавать. Я ему говорю, что это наш ключевой футболист. А он отвечает, что, продав Цыганкова, мы даем надежду Цитаишвили. А за Георгием есть кто-то еще. Если мы их будем держать в золотой клетке, они не будут прогрессировать.

«Вот Ярмоленко передержали», — сказал Луческу. А я ему доказывал, что с финансовой точки зрения я его не передержал (летом 2017 года Ярмоленко продали в дортмундскую «Боруссию» за 25 млн евро. — Авт.). Он согласился, но сказал, что надо было отпустить на два года раньше, тогда тот же Цыганков раньше стартовал и сегодня был бы вообще топовым футболистом", — заявил Игорь Суркис в эфире программы «Мага» на телеканале «112 Украина».

Кстати, Sqenf Foot сообщил в Twitter об интересе к Виктору Цыганкову со стороны английского «Лестера», финишировавшего в АПЛ на пятом месте и добывшего путевку в Лигу Европы. Подробности не уточняются.

Отметим, что в завершившемся сезоне 22-летний Цыганков провел за «Динамо» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал восемь результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мирчу Луческу презентовали в «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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