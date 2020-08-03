Власти Британии оплатят половину чека в ресторане, чтобы помочь бизнесу выжить

В Британии, где в одном из баров установили электрическую изгородь, чтобы клиенты соблюдали безопасную дистанцию, власти решили помочь заведениям общественного питания привлекать клиентов после почти четырехмесячного карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на ВВС, власти в течение месяца будут оплачивать половину чека клиентов ресторанов.

Отмечается, что такая программа будет работать в более чем 72 тысячах заведений с понедельника по четверг в течение всего августа. По словам британского министра финансов Риши Сунака, таким образом, власти решили защитить рабочие места почти двух миллионов поваров, официантов и рестораторов.

При этом клиентам ничего не нужно будет делать — учреждения будут автоматически учитывать скидку 50% и далее самостоятельно решать вопрос с государством.

Правда, есть несколько исключений: 50% будут возвращать за заказ стоимостью до 10 фунтов стерлингов на человека. Также акция не распространяется на алкоголь и заказ «с собой».

Также сообщается, что в апреле 2020 года после введения в Британии жесткого карантина работу фактически заморозили около 80% заведений, в которых работают порядка 1,4 млн человек. Рестораны смогли открыться лишь 4 июля, да и то с ограничениями.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце июля в Британии обязались граждан в обязательном порядке надевать маски при посещении магазинов. Штраф за нарушение этого правила — 100 фунтов (125 долларов).

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