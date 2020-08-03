Работал официантом и призывал к убийству политиков: что известно о задержанном киевском террористе

Сухроб Каримов, захвативший бизнес-центр в Киеве, которого нейтрализовали силовики, в конце июля 2020 года в социальных сетях опубликовал два поста, призывая убивать политиков.

Перед постами, в которых Каримов заявлял, что объявляет джихад, он долго не проявлял активности в соцсетях — предыдущие посты (открытые для всей аудитории) датированы осенью 2019 года.

В своих агрессивных записях террорист пишет, что политиков следует обезглавливать и «не жалеть никого».

По информации «ТСН», гражданин Узбекистана последнее время работал официантом в одном из столичных ресторанов и жил в хостеле на улице Антоновича в Голосеевском районе.

По неподтвержденной информации, его из хостела «попросили» из-за якобы злоупотребления наркотиками. Также сообщается, что у задержанного есть жена и ребенок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео вывода силовиками Каримова из бизнес-центра «Леонардо» в центре Киева.

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