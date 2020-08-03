- 16:00 «Красная» зона: «Укрзалізниця» закрыла продажу билетов в Луцк и Тернополь
- 15:40 Работал официантом и призывал к убийству политиков: что известно о задержанном киевском террористе
- 15:38 Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда: Фокин согласился работать в ТКГ в Минске
- 15:15 Появилось видео с задержанным киевским террористом
- 15:09 Четырехкратный олимпийский чемпион сыграл свадьбу в особый день
- 15:08 Киевского террориста задержали
- 14:58 Захватчик банка в Киеве заявил, что взрывчатка сдетонирует даже в случае его ликвидации
- 14:53 Во Львове простились с легендарным комбатом Андреем Гергертом
- 14:44 Луцк окончательно отказался ужесточать карантин
- 14:32 «Осталось вылечить COVID и вперед»: Настя Ивлеева возвращается в «Орел и Решку»
- 14:10 Появилось фото мужчины, захватившего банк в центре Киева
- 14:07 Чуть не врезался в людей: в сеть попало видео ДТП с переворотом в Киеве
Работал официантом и призывал к убийству политиков: что известно о задержанном киевском террористе
Сухроб Каримов, захвативший бизнес-центр в Киеве, которого нейтрализовали силовики, в конце июля 2020 года в социальных сетях опубликовал два поста, призывая убивать политиков.
Перед постами, в которых Каримов заявлял, что объявляет джихад, он долго не проявлял активности в соцсетях — предыдущие посты (открытые для всей аудитории) датированы осенью 2019 года.
В своих агрессивных записях террорист пишет, что политиков следует обезглавливать и «не жалеть никого».
По информации «ТСН», гражданин Узбекистана последнее время работал официантом в одном из столичных ресторанов и жил в хостеле на улице Антоновича в Голосеевском районе.
По неподтвержденной информации, его из хостела «попросили» из-за якобы злоупотребления наркотиками. Также сообщается, что у задержанного есть жена и ребенок.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео вывода силовиками Каримова из бизнес-центра «Леонардо» в центре Киева.224
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.