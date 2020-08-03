- 18:09 Заключенный выкупил для себя все места в камере повышенного комфорта в Запорожском СИЗО
- 18:07 В Железном Порту у отдыхающих обнаружили коронавирус: один из заболевших ходил на концерт
- 18:02 Дело Кокорина и Мамаева: суд принял неожиданное решение
- 18:02 Россия может использовать наемников ЧВК «Вагнер» в борьбе с США и Китаем за Беларусь, — Игар Тышкевич
- 17:33 Украина ответила на угрозы России начать прямые поставки оружия боевикам на Донбасс
- 17:25 «Заходили туда как журналисты»: в СБУ рассказали подробности задержания террориста в БЦ «Леонардо»
- 17:14 «Шахтер» готовил Луческу сюрприз к юбилею: все испортил переход румына в «Динамо»
- 17:08 Куда направлялись задержанные в Беларуси «вагнеровцы»: российский дипломат придумал новую версию
- 16:53 Идеальную вакцину от коронавируса могут и не изобрести: глава ВОЗ сделал тревожное заявление
- 16:46 Во Львове переполох из-за "минирования" трех судов
- 16:27 В Украине вспомнили поименно воинов, погибших на Донбассе в июле 2020 года
- 16:21 Познакомились в соцсети: фотограф изнасиловал 9-летнюю девочку на Сумщине
Заключенный выкупил для себя все места в камере повышенного комфорта в Запорожском СИЗО
Все места в недавно оборудованной камере повышенного комфорта в Запорожском СИЗО выкупил один заключенный.
Об этом говорится в посте украинского омбудсмена в Facebook. Теперь остальные задержанные Запорожского следственного изолятора не смогут воспользоваться VIP-услугой.
Камера площадью 22,5 кв. м рассчитана на четыре места.
Стоимость пребывания в ней 570 гривен с человека за сутки, 1990 гривен — за неделю, 3410 гривен — за месяц.
Напомним, министр юстиции Денис Малюська активно продвигает идею о платных камерах в СИЗО. Первыми в Украине платные камеры открыли Киевский и Львовский СИЗО. Самым дорогим в Украине оказалось содержание в столичном изоляторе.85
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...