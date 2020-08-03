Заключенный выкупил для себя все места в камере повышенного комфорта в Запорожском СИЗО

Все места в недавно оборудованной камере повышенного комфорта в Запорожском СИЗО выкупил один заключенный.

Об этом говорится в посте украинского омбудсмена в Facebook. Теперь остальные задержанные Запорожского следственного изолятора не смогут воспользоваться VIP-услугой.

Камера площадью 22,5 кв. м рассчитана на четыре места.

Стоимость пребывания в ней 570 гривен с человека за сутки, 1990 гривен — за неделю, 3410 гривен — за месяц.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська активно продвигает идею о платных камерах в СИЗО. Первыми в Украине платные камеры открыли Киевский и Львовский СИЗО. Самым дорогим в Украине оказалось содержание в столичном изоляторе.

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