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Шоу-бизнес

Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта отправили под арест

22:40 3 августа 2020
рэпер и его жена

Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта Марину Кохал, подозреваемую в убийстве своего мужа, арестовали на два месяца.

По информации Telegram-канала BAZA, у женщины появился еще один адвокат, Сергей Лукьянов, который ведет дело Олега Соколова, расчленившего тело своей любовницы Анастасии Ещенко.

Напомним, 30-летний рэпер из Украины Энди Картрайта (Александр Юшко) умер 25 июля. Его жена Марина, чтобы скрыть смерть, расчленила тело и спрятала его в холодильник. Останки были обнаружены на четвертые сутки в квартире в центре Санкт-Петербурга.

Следствие полагает, что между супругами случился конфликт, и Кохал убила Юшко, после расчленив тело для сокрытия преступления.

Также стало известно, что погибший Энди Картрайт собирался развестись с женой и уйти к любовнице.

Подробно о рэпере Энди Картрайте читайте в материале «ФАКТОВ».

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