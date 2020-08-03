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Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта отправили под арест
Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта Марину Кохал, подозреваемую в убийстве своего мужа, арестовали на два месяца.
По информации Telegram-канала BAZA, у женщины появился еще один адвокат, Сергей Лукьянов, который ведет дело Олега Соколова, расчленившего тело своей любовницы Анастасии Ещенко.
Напомним, 30-летний рэпер из Украины Энди Картрайта (Александр Юшко) умер 25 июля. Его жена Марина, чтобы скрыть смерть, расчленила тело и спрятала его в холодильник. Останки были обнаружены на четвертые сутки в квартире в центре Санкт-Петербурга.
Следствие полагает, что между супругами случился конфликт, и Кохал убила Юшко, после расчленив тело для сокрытия преступления.
Также стало известно, что погибший Энди Картрайт собирался развестись с женой и уйти к любовнице.
Подробно о рэпере Энди Картрайте читайте в материале «ФАКТОВ».23
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