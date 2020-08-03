Погибший рэпер Энди Картрайт собирался развестись с женой и уйти к любовнице

Трагическая гибель рэпера из Украины Энди Картрайта (Александра Юшко) обрастает новыми подробностями. Жену музыканта Марину задержали по подозрению в убийстве. Но она вину не признает, продолжает настаивать на том, что застала мужа мертвым в квартире. Пока экспертизы не готовы, у следователей нет явных доказательств убийства и его мотива.

После изучения телефонов Картрайта и жены, следователи пришли к выводу, что в семье было не все гладко. Якобы рэпер собирался уйти от Марины к другой женщине, у которой несколько раз оставался ночевать.

Мать Марины, которую подозревали в соучастии расчленения тела, после допроса отпустили. Женщина якобы не принимала участие в чудовищном преступлении. Сейчас она занимается воспитанием двухлетнего внука, который все это время находился у родственников. После случившего судьбой мальчика занялись органы опеки.

«Сыну сказали, что отец на работе, мама в больнице. Папа мог пропадать днями и неделями, когда записывал альбом на студии или ездил на концерты. Поэтому ребенок привык, что отца долго нет дома. Сейчас он находится с бабушкой у родственников. У него все хорошо, органы опеки уже проверили все условия проживания», — сказала адвокат Ирина Скурту.

Она также настаивает на том, что Марина не убивала мужа. Причины смерти установит следствие. Родные Александра живут в Украине, его мать узнала о смерти сына от знакомых. Женщина выразила готовность забрать внука. Она отказывается от интервью, говорит, единственное, о чем она думает, как забрать останки сына в Украину. Сделать это можно будет только после завершения всех экспертиз и следственных мероприятий.

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