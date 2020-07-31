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Шоу-бизнес

Жену рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве

14:14 31 июля 2020
Энди Картрайт с женой

Жену рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого было обнаружено в квартире в Санкт-Петербурге, задержали по обвинению в убийстве. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать о её аресте. Решение о содержании под стражей примет суд.

Пока следов наркотиков на теле погибшего рэпера из Украины не обнаружено. Ранее сообщалось, что он мог умереть от интоксикации алкоголем. Также не исключают версию, что у Александра Юшко (настоящее имя музыканта) могло остановиться сердце.

По словам адвоката Ирины Скурту, сама Марина находится в тяжелом состоянии, она практически не спала и не ела пять суток и была на грани потери сознания.

Тем не менее, Марина рассказала адвокату, что у Энди были проблемы с сердцем, а с начала пандемии он впал в депрессию и, как ей кажется, стал употреблять наркотики. Какие — она не знает. Но эта версия пока не подтверждена.

Ранее сообщалось, что мать Марины могла помогать ей расчленять труп. По новым данным, женщина узнала о смерти зятя на вторые сутки и уговаривала дочь обратиться в полицию.

Напомним, рэпер Энди Картрайт умер 25 июля. Его жена Марина, чтобы скрыть смерть, расчленила тело и спрятала его в холодильник. Останки были обнаружены на четвертые сутки.

Кто такой Энди Картрайт, все подробности о нем, читайте здесь.

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