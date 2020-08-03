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Ввели недостаточно ограничений на курортах: Турция объявила о всплеске коронавируса
В Турции, которая одной из первых «курортных» стран открылась для украинских туристов, наблюдается рост случаев заражения коронавирусом.
Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает «Слово и дело».
Министр отметил, что раньше рост заболеваемости наблюдался в нескольких провинциальных регионах, а сейчас распространение коронавируса возобновилось на уровне страны.
Последнюю неделю турецкие власти регистрируют ежедневный незначительный рост новых больных COVID-19. За последние сутки было выявлено 995 случаев заражения.
Основной причиной является недостаточные карантинные ограничения, введенные на курортах и во время религиозных празднований.
Отметим, в Турцию ежедневно прибывает более 20 самолетов с туристами из Украины.
Напомним, ранее представители украинского турбизнеса прогнозировали, что Турция в середине августа снова может закрыться для украинских туристов. Но связывали они это с наплывом туристов из России, где эпидемическая ситуация одна из худших в мире.373
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