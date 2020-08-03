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Ввели недостаточно ограничений на курортах: Турция объявила о всплеске коронавируса

21:36 3 августа 2020
Турция

В Турции, которая одной из первых «курортных» стран открылась для украинских туристов, наблюдается рост случаев заражения коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает «Слово и дело».

Министр отметил, что раньше рост заболеваемости наблюдался в нескольких провинциальных регионах, а сейчас распространение коронавируса возобновилось на уровне страны.

Последнюю неделю турецкие власти регистрируют ежедневный незначительный рост новых больных COVID-19. За последние сутки было выявлено 995 случаев заражения.

Основной причиной является недостаточные карантинные ограничения, введенные на курортах и во время религиозных празднований.

Отметим, в Турцию ежедневно прибывает более 20 самолетов с туристами из Украины.

Напомним, ранее представители украинского турбизнеса прогнозировали, что Турция в середине августа снова может закрыться для украинских туристов. Но связывали они это с наплывом туристов из России, где эпидемическая ситуация одна из худших в мире.

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