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Наука и технологии

Коронавирус впервые обнаружен у собак

2:59 4 августа 2020
Собака в маске

Пока ученые ведут споры о том, могут ли домашние питомцы помимо кошек и норок заражаться коронавирусом, первый такой случай зарегистрирован в Японии, где COVID-19 обнаружен у собаки.

Об этом передает агентство Kyodo.

Уточняется, что коронавирус нового типа впервые обнаружили у двух собак, которые живут у двух разных хозяев, также заразившихся этой инфекцией.

Домашние животные были протестированы в рамках специальной программы компании Anicom, которая предоставляет свои услуги по уходу за питомцами, пока их владельцы проходят лечение от коронавируса. У собак, которые были переданы на передержку, не наблюдается никакого ухудшения самочувствия.

Напомним, что случаи обнаружения коронавируса у домашних животных неоднократно фиксировались в других странах, включая США и Францию. Во Всемирной организации здравоохранения заверили, что специалисты ведут тщательный мониторинг случаев заражения питомцев коронавирусом нового типа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что власти Нидерландов приняли решение умертвить норок на тех фермах в стране, где у них был обнаружен новый коронавирус. Причина такого решения — в том, что вопреки прежней убежденности, оказалось, что больные зверьки могут быть разносчиками инфекции и в этом смысле опасны для людей.

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