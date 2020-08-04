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Коронавирус впервые обнаружен у собак
Пока ученые ведут споры о том, могут ли домашние питомцы помимо кошек и норок заражаться коронавирусом, первый такой случай зарегистрирован в Японии, где COVID-19 обнаружен у собаки.
Об этом передает агентство Kyodo.
Уточняется, что коронавирус нового типа впервые обнаружили у двух собак, которые живут у двух разных хозяев, также заразившихся этой инфекцией.
Домашние животные были протестированы в рамках специальной программы компании Anicom, которая предоставляет свои услуги по уходу за питомцами, пока их владельцы проходят лечение от коронавируса. У собак, которые были переданы на передержку, не наблюдается никакого ухудшения самочувствия.
Напомним, что случаи обнаружения коронавируса у домашних животных неоднократно фиксировались в других странах, включая США и Францию. Во Всемирной организации здравоохранения заверили, что специалисты ведут тщательный мониторинг случаев заражения питомцев коронавирусом нового типа.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что власти Нидерландов приняли решение умертвить норок на тех фермах в стране, где у них был обнаружен новый коронавирус. Причина такого решения — в том, что вопреки прежней убежденности, оказалось, что больные зверьки могут быть разносчиками инфекции и в этом смысле опасны для людей.22
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