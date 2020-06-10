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Убьют тысячи норок: в Нидерландах умертвят газом животных из-за COVID-19
Власти Нидерландов приняли жестокое решение — умертвить норок на тех фермах в стране, где у них был обнаружен новый коронавирус.
Об этом сообщает британская The Guardian.
«Кабинет министров опубликует официальное решение в ближайшее время. Уничтожение норок начнётся вскоре после этого. Животные будут усыплены с помощью газа», — цитирует издание местное правительство.
Причина такого решения — в том, что вопреки прежней убежденности, оказалось, что больные зверьки могут быть разносчиками инфекции и в этом смысле опасны для людей.
Напомним, что в Нидерландах вице-премьер, министр сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Карола Схаутен заявила, что люди могут заразиться COVID-19 от норок.
На данный момент известно о заражении обитателей как минимум восьми таких ферм, большинство из них расположены в провинции Северный Брабант.
Напомним, что «передаточным» звеном коронаинфекции от животных человеку могут быть обычные домашние кошки.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что вспышка заражения коронавирусом была выявлена у норок в Нидерландах в середине апреля, однако тогда предполагалось, что животные заразились от человека, а не наоборот. Более того, учёные склонялись к версии, что больные зверьки не могут быть разносчиками инфекции и не опасны для людей.31
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