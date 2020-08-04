"Великая зеленая стена": в Африке реализуют грандиозный проект против наступления Сахары

Глобальное потепление, которое проявляется в Украине и даже на Шпицбергене, несет стремительные изменения климата и для жителей Африки, где стремительно расширяется пустыня Сахара.

Чтобы противодействовать этому? страны Сахельского региона возобновили реализацию проекта «Великая зеленая стена», пишет Euronews.

С его помощью люди надеются сдержать опустынивание земель и привести в норму обстановку на континенте. На сегодня «стена» завершена на 15%, но ее создание может замедлиться из-за климатических проблем в регионе.

Сейчас над проектом работает 21 страна в Африке: они «строят» живую стену на южной границе пустыни.

Помимо экологии инициатива благотворно сильно влияет и на социальное развитие региона: значительная часть населения занята высадкой стены, ее обслуживанием и созданием инфраструктуры рядом.

Так, для населения Сахеля, которое, по оценкам, удвоится в ближайшие 20 лет, появилось много новых рабочих мест, количество которых будет увеличиваться по мере роста стены.

Наконец, проект позволяет обеспечить жителей региона продовольствием, так как работники высаживают большое количество плодовых деревьев и кустарников и здесь же разбивают сады и огороды.

Высадку «Великой зеленой стены» в Африке хотят завершить к 2030 году.

В то же время эксперты и жители рассказывают, что их работа находится под угрозой из-за нехватки воды. Это особенно заметно в Сенегале — стране, которая добилась значительного прогресса, восстановив более 12 миллионов гектаров земли и высадив свыше 11 миллионов деревьев.

«Работа на „Великой зеленой стене“ ежемесячно приносила нам 83 евро, но из-за засухи мы не получаем зарплату уже три месяца», — говорят местные жители.

На последнем заседании Совета министров Сенегала президент Маки Салл попросил уделить особое внимание проекту и профинансировать его в связи с засухой, которая влияет на скорость высадки. В дальнейшем правительство страны намерено обратиться за помощью в ООН.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что потепление даже на 4 градуса приведет к гибели современной цивилизации.

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