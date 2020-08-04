Главврач киевской больницы рассказа об очень опасных последствиях коронавируса

Люди, переболевшие COVID-19, будут иметь долгосрочные проблемы со здоровьем. Главный врач Александровской больницы Киева Людмила Антоненко рассказала, как медики возвращали к жизни пациента, которому удалось излечиться от тяжелой «ковидной» пневмонии.

По словам доктора, мужчина довольно преклонного возраста, имеющий сердечно-сосудистую недостаточность и лишний вес, после коронавируса снова оказался на больничной койке, но уже с инфарктом, о котором специалисты говорят, что «несовместим с жизнью».

«Закрытый ствол левой коронарной артерии, 2/3 сердца осталось без кровоснабжения. Тромбоз, который кардиологи теперь часто наблюдают после перенесенного COVID-19.

Как правило, такие больные даже в больницу не доезжают, но на этот раз скорая довезла», — пишет Антоненко.

Врачи сделали почти невозможное — восстановили кровоснабжение сердечной мышцы.

«Но, большая зона поражения сердца привела к нарушению сократительной способности миокарда, падение гемодинамики и нарастание признаков сердечной недостаточности. Как следствие — кардиогенный шок. Летальность более 70−80%», — констатирует врач.

Снова рентген-операционная, снова борьба медиков за жизнь человека.

Через две недели в отделении кардиохирургической реанимации появилась положительная динамика, признаки сердечной недостаточности устранили. После этого снова реабилитация.

Такое тяжелое возвращение пришлось пережить человеку, перенесшему COVID-инфекцию.

Напомним, специалисты из разных стран, изучающие последствия коронавируса, неоднократно сообщали, что пациентам, которым удалось излечиться от COVID-19, полностью восстановить здоровье не удастся. Кроме того, у людей, кроме физических проблем, возникают психологические и психические. По мнению специалистов, пандемия может вызвать волну самоубийств.

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