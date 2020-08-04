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На карантине люди работают дольше на 48 минут: любопытные результаты исследования
Во время карантина, введенного из-за распространения коронавируса, который на 4 августа был подтвержден уже у более 18 миллионов людей в мире, рабочий день длился на 45,8 минуты больше, чем в «докоронавирусные» времена.
Как сообщает Вloomberg, к таким выводам пришли исследователи из Гарвардской школы бизнеса и Нью-Йоркского университета.
Специалисты сравнивали поведение сотрудников (были исследованы более 21 тысячи компаний в 16 городах Северной Америки, Европы и Ближнего Востока, в которых работают 3,1 миллиона человек) в двух 8-недельных периодах — до пандемии коронавируса и во время карантина.
Оказалось, что во время карантина увеличивалась не только длительность рабочего дня, но и возрастало количество встреч (на 13 процентов) и отправляемых е-писем (на 1,4 в день).
Отмечается, что в нескольких городах, в частности Лос-Анджелесе и Чикаго, средняя продолжительность рабочего дня вернулась к докарантинному уровню, а в Нью-Йорке и большинстве европейских городов она сохранялась увеличенной до мая.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», самые богатые страны в мире — США, Британия, Япония, а также Евросоюз — на сегодняшний день зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз вакцин против коронавируса, хотя ее разработка еще не завершена.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!