Взрыв в Бейруте: пострадавшую столицу Ливана сняли с высоты птичьего полета (видео)

В сеть выкладывают новые видео, снятые в Бейруте после мощнейшего взрыва.

Так, несколько видео опубликованы в Twitter интернет-пользователь Aldin.

And a drone footage from Ahmad Mahdi of #Beirut Port in #Lebanon pic.twitter.com/czY0FkJYtD — Aldin (@aldin_ww) August 5, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», массмедиа сообщили, что могло взорваться в порту Бейрута — груз, по некоторым данным, ранее принадлежал гражданину России.

Материал с подробностями, фото и видео из Бейрута читайте на сайте «ФАКТОВ».

Заглавное фото — скриншот.

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