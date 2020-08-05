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Взрыв в Бейруте: пострадавшую столицу Ливана сняли с высоты птичьего полета (видео)
В сеть выкладывают новые видео, снятые в Бейруте после мощнейшего взрыва.
Так, несколько видео опубликованы в Twitter интернет-пользователь Aldin.
And a drone footage from Ahmad Mahdi of #Beirut Port in #Lebanon pic.twitter.com/czY0FkJYtD— Aldin (@aldin_ww) August 5, 2020
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», массмедиа сообщили, что могло взорваться в порту Бейрута — груз, по некоторым данным, ранее принадлежал гражданину России.
Материал с подробностями, фото и видео из Бейрута читайте на сайте «ФАКТОВ».
Заглавное фото — скриншот.353
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!