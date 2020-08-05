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Взрыв в Бейруте: пострадавшую столицу Ливана сняли с высоты птичьего полета (видео)

11:18 5 августа 2020
Взрыв в Бейруте

В сеть выкладывают новые видео, снятые в Бейруте после мощнейшего взрыва.

Так, несколько видео опубликованы в Twitter интернет-пользователь Aldin.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», массмедиа сообщили, что могло взорваться в порту Бейрута — груз, по некоторым данным, ранее принадлежал гражданину России.

Материал с подробностями, фото и видео из Бейрута читайте на сайте «ФАКТОВ».

Заглавное фото — скриншот.

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