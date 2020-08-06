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Вреден для климата: немецкие экологи подали новый иск против "Северного потока-2"
Строительство одиозного антиукраинского газопровода «Северный поток-2», которое пока что остановлено Данией из-за нереста трески, имеет все шансы не возобновиться в будущем.
Причиной этого может тот факт, что немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорили в суде разрешение, выданное властями Германии на ввод в эксплуатацию газопровода, пишет Deutsche Welle.
Так, экологическая организация оспорила в Высшем административном суде земли Мекленбург — Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». В заявлении, опубликованном на сайте организации 5 августа, указывается, что DUH добивается повторного рассмотрения заявки на ввод газопровода в эксплуатацию со стороны Горного управления города Штральзунд. Именно это управление отвечает в ФРГ за выдачу разрешения на строительство и эксплуатацию нового газопровода.
Экологи считают, что при первоначальном изучении заявки не были учтены «новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа». И при оценке экологической безопасности проекта в 2018 году упор был сделан только на возможности утечек метана исключительно в море из самого трубопровода. Однако такой подход является неполным, так как не учитывается возможность утечек при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Согласно новым научным данным, эмиссия метана, который в 86 раз вреднее для климата, чем CO2, при добыче газа гораздо выше, чем считалось ранее.
По мнению руководителя отдела DUH по вопросам энергетики и защиты климата Константина Цергера, несмотря на прогрессирующий климатический кризис, газопровод цементирует на десятилетия импорт в Германию вредного для климата природного газа. «Мы уверены, что „Северный поток-2“ на основе актуальных научных сведений не был бы разрешен», — заявил он.
Эксперт отметил, что сейчас необходимо принять во внимание новые методы измерения утечек метана, поскольку они подтверждают воздействие трубопровода на наш климат. В жалобе DUH также призывает рассмотреть этот вопрос в Европейском суде.
Как известно, строительство газопровода было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. 15 июля глава американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео предупредил, что участники проекта по строительству «Северного потока-2» подпадут под закон CAATSA «О противодействии противникам Америки посредством санкций» от 2017 года. В Вашингтоне считают, что «Северный поток — 2» увеличит влияние России на Европу и станет угрозой для её безопасности.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что после недавнего визита в Польшу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, где главы внешнеполитических ведомств двух стран обсуждали угрожающий энергетической безопасности российский газопровод «Северный поток 2», польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» на 213 млн злотых (более 48 млн евро).
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