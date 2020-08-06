В России во время военных учений обрушился мост, есть пострадавшие

В среду, 5 августа, в Российской Федерации произошло очередное ЧП с мостом: во время учения железнодорожных войск в Еврейской автономной области обрушился мост.

Об этом пишет пропагандистский ресурс «Красна звезда».

По иронии судьбы, 6 августа в РФ отмечается День железнодорожных войск — таким образом, военные железнодорожники приготовили себе «подарок к профессиональному празднику».

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что во время учений по наведению мостовой переправы произошло «самопроизвольное складывание одной из опор». Также в пресс-службе уточнили, что на сооружении переправы было задействовано 20 человек. Но успешно навести понтонный мост не удалось: в какой-то момент сложилась опора, и из-за изменения конфигурации конструкции упали двое военнослужащих. Они были доставлены к медикам.

На место происшествия прибыла комиссия, задача которой — установить все обстоятельства ЧП.

В то же время местные СМИ отмечают, что падающие мосты на Дальнем Востоке — не редкость.

Состояние дорожного хозяйства далеко от идеального во все регионах. В 2018 году городе Свободном Амурской области рухнул автомост через транссибирскую железнодорожную магистраль, водитель проезжавшего по нему автомобиль попал в реанимацию. Но особенно часто подобные инциденты происходят в Приморье.

В 2016 году в Новолитовске обрушился мост через реку Литовка. Долгое время местные жители перебирались через реку на лодках и по насыпям. Вскоре военные построили временный переход, и только в 2019 году новый мост ввели в эксплуатацию.

В октябре 2018 под большегрузом обрушился мост возле села Осиновка, тогда погибли двое: мать и ее маленькая дочь.

Совсем недавно, в апреле 2020 года, на трассе Владивосток — Находка в районе Романовки произошло обрушение моста через реку Суходол. В результате этого инцидента дорога между крупнейшими городами края была парализована, маршрут удлинился на несколько сотен километров. Между тем, и на трассе через Партизанск имеется ряд мостов, находящихся в аварийном состоянии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июне в Российской Федерации рухнул железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском. Тогда одна из опор мостового перехода была смещена и деформирована из-за паводка. Таким образом, город оказался отрезан от остальной части страны для пассажирских и грузовых поездов и выехать из него можно было только по автомобильным мостам.

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