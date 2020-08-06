И вашим, и нашим: оппозиционер Цепкало объяснил, почему белорусские политики не дает четкий ответ о том, чей Крым (видео)

Белорусский бизнесмен Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам президента Беларуси, попытался объяснить, почему политики этой страны не делают заявления по аннексии Россией Крыма.

Своими рассуждениями он поделился с изданием «Крым.Реалии».

По словам видного оппозиционера, вопрос Крыма для белорусов «очень чувствительный», и если бы они понимали, что от позиции Беларуси могла бы ситуация разрешиться «хотя бы на ноль целых одну десятую или тысячную процента», то они бы заняли четкую позицию.

«Но мы также понимаем, что, если дадим однозначный ответ, по возникнет дилемма: с кем вы дружите — с Россией или Украиной. Мы не хотим быть в такой ситуации, мы хотели бы способствовать тому, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров, чтобы начался процесс и чтобы мирным путем решили этот вопрос», — продолжил Цепкало.

После этого он добавил, что вопрос Крыма является «болезненным и тонким, потому что касается двух близких белорусам народов».

«Мы очень хорошо понимаем боль Украины. И я, наверно, где-то могу представить себе то, что чувствуют россияне, считая, что Крым — это некая их историческая территория, земля», — резюмировал бизнесмен.

Напомним, что Цепкало рассматривался как один из главных конкурентов Лукашенко на выборах 9 августа. Однако 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал его кандидатом в президенты — по официальной версии из-за нехватки достоверных подписей, поданных за его выдвижение.

24 июля стало известно, что Цепкало покинул Беларусь и уехал в Москву вместе с детьми из-за опасения быть задержанным. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси, она помогает избирательному штабу кандидата в президенты Светланы Тихановской. Вероника Цепкало заявляла, что супруги получили информацию о том, что «планируется задержание» бизнесмена, а ее могут лишить родительских прав. Решение, по ее словам, «было принято за пять минут».

Сначала Цепкало выехал в Москву, но затем отправился в Киев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что уже в Киеве Цепкало написал письмо в Кремль и предложил Путину поддержать свободные выборы в Беларуси. Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич признался, что ожидал подобного развития событий, которые он охарактеризовал как «Путин приди». Подобные призывы, по мнению эксперта, напрямую ведут к крымскому варианту.

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