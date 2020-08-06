- 12:45 Врач объяснил, как чрезмерное потребление сахара может привести к болям в спине
- 12:31 Свидетель в суде подтвердил, что Михаил Ефремов был за рулем джипа в момент аварии
- 12:29 Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Реал»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 12:28 Самым молодым кавалером ордена "За мужество" III степени стал 17-летний лицеист из Кривого Рога
- 12:26 В страшном тройном ДТП под Киевом погиб водитель: эксклюзивные фото с места аварии
- 12:02 Наталия Орлянская: «Таблетки, на которых я сидела с осени, очевидно, уже перестали действовать» (часть 23)
- 12:01 В семье героя матча с «Вольфсбургом» Мораеса случилось горе
- 11:46 COVID-19 проник на украинские военные корабли: моряков «Гетмана Сагайдачного» отправили на карантин
- 11:41 Лукашенко позвал в Беларусь генпрокуроров Украины и России: что произошло
- 11:26 "Камни с неба": сюжет росТВ о проблемах с водой в Крыму взбудоражил сеть
- 11:21 Биткойн резко подорожал: стоит ли украинцам вкладывать сбережения в криптовалюту
- 11:21 В Киеве фрагменты тела мужчины разбросали по нескольким районам и пытались сжечь
Свидетель в суде подтвердил, что Михаил Ефремов был за рулем джипа в момент аварии
В Пресненском суде Москвы проходит очередное заседания по делу смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым, который не признает свою вину.
На очередном заседании допрашивают свидетелей, тех, кто был на месте аварии. Очевидец Владислав Женжебир двигался со стороны Парка культуры в Москве в тот же момент, когда произошло ДТП. Он заявил, что «Гранд Чероки» Ефремова вел себя по-хамски и подрезал его на дороге. Когда машина вылетела на встречную полосу, он стал тормозить и сигналить.
Владислав видел, что из джипа вышел мужчина в сером пиджаке, как у Ефремова на кадрах после аварии. В этом человеке свидетель узнал Ефремова. Но уточнил, что видел его со спины. Сначала Ефремов сидел на обочине, потом попросил сигарету, спрашивал о пострадавших.
Адвокат потерпевших Александр Добровинский, прикативший в суд на роскошном «Роллс-Ройсе», пообещал показать сенсационное видео, которое расставит все точки в этом деле.
Напомним, адвокат Ефремова Эльман Пашаев, опоздавший на заседание на 40 минут, уверяет, что его подзащитный не виноват, а показания свидетелей и заявления Добровинского называет профанацией.
Тем не менее, в материалах дела есть результаты экспертизы, которая подтвердила наличие на подушке безопасности следов ДНК актера.110
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...