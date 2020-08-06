Свидетель в суде подтвердил, что Михаил Ефремов был за рулем джипа в момент аварии

В Пресненском суде Москвы проходит очередное заседания по делу смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым, который не признает свою вину.

На очередном заседании допрашивают свидетелей, тех, кто был на месте аварии. Очевидец Владислав Женжебир двигался со стороны Парка культуры в Москве в тот же момент, когда произошло ДТП. Он заявил, что «Гранд Чероки» Ефремова вел себя по-хамски и подрезал его на дороге. Когда машина вылетела на встречную полосу, он стал тормозить и сигналить.

Владислав видел, что из джипа вышел мужчина в сером пиджаке, как у Ефремова на кадрах после аварии. В этом человеке свидетель узнал Ефремова. Но уточнил, что видел его со спины. Сначала Ефремов сидел на обочине, потом попросил сигарету, спрашивал о пострадавших.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский, прикативший в суд на роскошном «Роллс-Ройсе», пообещал показать сенсационное видео, которое расставит все точки в этом деле.

Напомним, адвокат Ефремова Эльман Пашаев, опоздавший на заседание на 40 минут, уверяет, что его подзащитный не виноват, а показания свидетелей и заявления Добровинского называет профанацией.

Тем не менее, в материалах дела есть результаты экспертизы, которая подтвердила наличие на подушке безопасности следов ДНК актера.

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