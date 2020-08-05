Суд над Ефремовым: на подушке безопасности есть следы ДНК актера, а в машине – гашиш

В Пресненском суде Москвы завершилось заседание по делу смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым. Дело слушали с 9 утра и до 16:00 с перерывом на час. Актера поддерживала сестра, его интересы представляет адвокат Эльман Пашаев.

В ходе заседания были озвучены материалы дела, результаты экспертизы и допрошены полицейские, которые оформляли ДТП

В итоге, Ефремов не признает свою вину, ссылаясь на то, что ничего не помнит. Якобы ему нужно выслушать всех свидетелей и изучить материалы дела, чтобы для себя восстановить картину.

Актер впервые взял слово в суде и попросил сделать замечание адвокату потерпевших Александру Добровинскому за то, что тот якобы оскорбляет его. Тот в ответ «прохрюкал» в комментарии журналистам.

В ходе заседания суд отказался признавать потерпевшей по делу гражданскую жену Сергея Захарова Ирину Стерхову, прожившую с погибшим 20 лет.

Потерпевшей признали только «паспортную» жену — сотрудницу МВД Рязанской области Маргариту Захаровой. Ее, кстати, на заседании не было. Также потерпевшими являются брат погибшего и два сына Захарова. Свидетелей, которые могли бы точно указать, что актер был за рулем в момент аварии, пока нет.

В материалах дела есть информация, что в крови актера нашли 1,05−1,25 промилле алкоголя. В момент аварии актер был сильно пьян. Также актер превысил скорость примерно на 25 км.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы вдовы и брата погибшего, сказал, что сумму компенсации озвучит через несколько заседаний и она будет очень серьезной. Он также сказал, что есть видео, на котором видно, как Ефремов выходит из машины, с водительской двери сразу после ДТП. Также он озвучил, что есть как минимум десять свидетелей, готовых подтвердить, что именно Михаил Олегович был за рулем в момент аварии.

По результатам экспертизы автомобиль актера «Гранд Чероки» находился в исправном состоянии в момент ДТП. На подушке безопасности есть следы ДНК Ефремова. В момент аварии он был в машине один.

Также в материалах дела содержится информация, что у Ефремова после аварии нашли в крови следы марихуаны и кокаина, а в машине актера после ДТП выявили гашиш и гашишное масло.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев после заседания дал комментарий журналистам, в котором все опровергал: «Все свидетели говорят со слов, сами они ничего не видели». Наличие гашиша и других веществ, ДНК Ефремова на подушке безопасности он назвал профанацией.

Кому принадлежат наркотические средства, Пашаев понятия не имеет. Защитник настаивает на том, что нет доказательств, что эти вещества принадлежат именно Ефремову. Пашаев также сообщил, что просил суд транслировать заседания в прямом эфире, но в этом было отказано.

«Мы хотим, чтобы все было честно и открыто», — добавил Пашаев. Он также заявил о возможных фальсификациях. Якобы сторона потерпевших собирается представить в суде свидетелей, которые не были допрошены на этапе следствия.

«Если было бы хоть малейшее доказательство, видео с Ефремовым за рулем, это было бы уже давно в суде. Что мешает предоставить это?», — сказал Пашаев.

Александр Добровинский в свою очередь опровергает слова Пашаева о ДНК Ефремова на подушках безопасности и наличие наркотических средств.

«Я провел свое расследования и раздобыл видео, на котором четко видно, как Михаил Ефремов выходит из-за руля своей машины сразу после аварии. Есть и другие видео, которые мы предоставим позже», — сказал Добровинский.

Следующее заседание состоится 6 августа. Слушания планируются ежедневно.

Напомним, через несколько дней после смертельного ДТП Михаил Ефремов записал видео, в котором признал свою вину, просил прощения у родственников погибшего Сергея Захарова и говорил, что готов понести наказание. Но незадолго до начала судебных слушаний изменил свои показания.

Адвокат актера Эльман Пашаев настаивает на том, что его клиент невиновен и не был в машине в момент аварии. На предыдущем заседании суд продлил домашний арест Ефремова до Нового года.

300

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter