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Отказ команды КВН из Беларуси ехать на выступление в Крым: история получила продолжение
От белорусской команды КВН «Дети Тьюринга», которая отказалась ехать в аннексированный Крым для участия в четвертьфинале российской премьер-лиги, требуют объяснений.
Крымский политолог Иван Мезюхо считает, что отказ белорусской команды от поездки в Крым может отражать не только их позицию, но и мнение Белорусского государственного университета.
По его мнению, вуз должен высказаться на эту тему.
«Непризнание Крымского полуострова частью России напрямую противоречит Договору о создании Союзного государства. И вообще, для чего белорусская команда участвовала в российской премьер-лиги КВН, если не признает территориальной целостности Российской Федерации?» — цитирует «Крым Реалии» строки из обращения Мезюхо от имени местной общественной организации «Центр политического просвещения» к ректору вуза.
Издание пишет, что реакции руководства вуза на данное обращение пока нет.
Напомним, белорусская команда «Дети Тьюринга» стала известной в марте 2020 года, когда дерзко пошутила об интеграции России и Беларуси во время игры Высшей лиги КВН.
Отметим, белорусские политики стараются уйти от прямого ответа на вопрос: «Чей Крым?». Причину этого попытался объяснить бизнесмен из Минска Валерий Цепкало.
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