Команда КВН из Минска отказалась выступать в Крыму

Команда КВН «Дети Тьюринга» из Белорусского государственного университета не будет принимать участие в четвертьфинале Высшей лиги по причине того, что игры будут проходить в оккупированном Крыму. Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко официально не признал аннексию полуострова Россией.

«Наши любимые болельщики, к сожалению, в силу обстоятельств мы не участвуем в ¼ Высшей лиги КВН сезона-2020. Чуть позже мы запишем видео, в котором все расскажем подробнее. Спасибо вам за ваши переживания и комментарии. Еще увидимся», — говорится в сообщении команды в соцсети.

Белорусская команда «Дети Тьюринга» стала известной в марте 2020 года, когда дерзко пошутила об интеграции России и Беларуси во время игры Высшей лиги КВН. В представлении минчан, которое взорвало интернет, при объединении двух стран Россия вошла в состав Беларуси.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украину, из-за съемок в Крыму, не пустили российского актера Антона Пампушного и запретили въезд на три года. А с Екатерины Варнавы сняли запрет.

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