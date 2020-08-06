В Пресненском суде Москвы завершилось очередное заседание суда по делу смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым, который не признает свою вину. Рассмотрение затянулось из-за опоздания адвоката актера Эльмана Пашаева, который прикатил к зданию на «Майбахе» через 40 минут назначенного времени. Он пояснил это тем, что неважно себя чувствует и пришел на заседание из уважения к суду и подзащитному. Адвокат потерпевших Александр Добровинский, приехавший в суд вовремя на роскошном «Роллс-Ройсе» и при полном параде, в дорогих брендовых вещах, предложил ему воды. «Только она с ядом», — сказал он, протягивая бутылку.

«Прошу суд сделать замечание адвокату за опоздание», — отреагировала в зале видная блондинка Анна Бутырина. Настроение Пашаева заметно ухудшилось, когда он увидел на стороне потерпевших свою бывшую коллегу, которая теперь работает с Добровинским и представляет интересы вдовы погибшего Маргариты Захаровой. Такой психологический ход Добровинского явно выбил защитника Ефремова из колеи.

Впрочем, день у Пашаева и без того не задался. Его реплики прерывал суд, а показания свидетелей тоже не радовали. «Ефремов не мог стоять на ногах, он мог упасть, ему помогли сотрудники полиции. Он был на водительском сидении», — рассказала свидетельница Анна Ордян — врач, которая проезжала мимо и пыталась оказать первую помощь Сергею Захарову, скончавшемуся в больнице.

Свидетель Владислав Женжебир, который ехал по дороге за Ефремовым и видел ДТП, подтвердил, что актер сразу после аварии выходил с водительской двери.

«Мне показалось, что человек за рулем очень дерзко, по-хамски себя вел, вылетел на третью полосу, хотя места было много. Я ему сигналю, а он не реагирует. Было желание догнать, посмотреть, кто это. А чуть дальше, возле здания МИДа я увидел, что этот автомобиль врезается в другую машину. Несколько человек открыли дверь джипа и вывели водителя на газон. Я видел его со спины. Все начали говорить: „Ефремов, Ефремов!“. Я стал снимать на телефон, тут Ефремов подошел к нам и спросил у моего друга сигарету», — сказал в суде Женжебир. Его адвокат потерпевших называет важнейшим свидетелем. Также будет допрошен его друг, который общался с Ефремовым после аварии.

Пока свидетели давали показания, Ефремов увлекся художеством. Он что-то рисовал, прикрывая лист бумаги кепкой и бутылкой с водой, и складывал в стопку. А после суда забрал листики с собой.

Когда показали кадры ДТП и видео, где Ефремов ходит пьяный после аварии, он молча смотрел и никак не реагировал. Его адвокат оживился при демонстрации видео с камеры автобуса, где актер находится на пассажирском месте. Однако прокурор объяснил ему, что видео «зеркальное» и адвокат смотрит на водителя.

Также в суде показали видео, на котором Ефремов на месте аварии признает, что был за рулем джипа. Об этом он говорил, отвечая на вопросы сотрудника полиции, оформлявшего ДТП и повторял: «Я виноват».

Заседание длилось до 19:00. После его окончания участники процесса выглядели уставшими, но пообщались с прессой. Их слова оказались абсолютно противоположными. Добровинский отметил, что во время заседания, кроме допроса свидетелей, просмотрели четыре часа видео: это съемки из нагрудных камер полицейских, регистраторов из машин, а также видео, снятое очевидцами.

«Все идет по нашему плану. Завтра, наверное, будет кто-то из потерпевших. Сегодня был допрошен очень важный свидетель, который видел Ефремова. Завтра будет другой важный свидетель, который расскажет, как он разговаривал с Ефремовым и давал ему закурить», — сказал Добровинский.

Эльман Пашаев вышел из здания суда в хорошем расположении духа и заявил, что все идет по его плану. «Через неделю вы все узнаете. Наберитесь терпения. Я не работаю на публику. Больше не буду комментировать слова оппонента. Они не соответствуют действительности», — сказал Пашаев.

Ефремов покинул здание суда без комментариев.

Пашаев настаивает, что на подушках безопасности нет ДНК Ефремова. Точно также он категорически опровергает показания свидетеля, который видел Ефремова выходящим из машины сразу после аварии. Следующее заседание состоится 7 августа.

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