Михаил Ефремов не признал вину в смертельном ДТП

В Пресненском суде Москвы идет очередное заседание по делу смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым. Актера привезли к зданию перед началом слушания. Как и ранее, он молча прошел мимо журналистов, не ответив ни на один вопрос. Со СМИ общается только его адвокат Эльман Пашаев.

Сторону потерпевших — брата и сына погибшего Захарова, представляет Александр Добровинский, прикативший в суд на кабриолете Aston Martin. Перед заседанием адвокат сообщил, что готовит гражданский иск, однако сумму компенсации не назвал. «Это будет интересная цифра», — сказал Добровинский.

В суде Михаил Ефремов свою вину по-прежнему не признает.

«Как я могу признать свою вину, если я ничего не помню», — сказал актер.

Оформлявший ДТП инспектор подтвердил, что возле машины сразу после аварии был Ефремов. Как заявил в суде прокурор, Ефремов превысил скорость на 25 км/ч и потерял контроль за машиной во время ДТП.

Также Ефремов попросил суд наказать Добровинского за оскорбления. «Он в прошлый раз на камеры сказал, что я „подхрюкивал“ в суде». Мне как болельщику «Спартака» это не обидно, но троих моих несовершеннолетних детей дразнят! Мои несовершеннолетние дети, когда ходят на спорт, общаются с друзьями, которые смотрят телевизор — а там показывают материалы дела, где я якобы признал свою вину… Прошу суд сделать им замечание", — сказал Ефремов.

Напомним, адвокат Ефремова настаивает на том, что его клиент невиновен и не был в машине в момент аварии. На предыдущем заседании суд продлил домашний арест Ефремова до Нового года.

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