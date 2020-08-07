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Сенаторы США пригрозили немцам "чувствительными последствиями" за помощь Путину в строительстве "Северного потока-2"
Судьба одиозного антиукраинского газопровода «Северный поток-2», строительство которого пока что остановлено Данией из-за нереста трески, становится все более неутешительной.
Теперь под угрозой санкций оказался целый морской порт в Германии, пишет DW.
Так, сенаторы США угрожают санкциями немецкому порту Мукран, один из островов которого служит площадкой для хранения труб, применяющихся в строительстве.
Об этом говорится в письме, подписанном сенаторами Тэдом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном, которое получило руководство управляющей этим портом компании Fährhafen Sassnitz GmbH.
В частности, сенаторы угрожают компании «чувствительными последствиями» в случае, если она не прекратит оказывать логистическую поддержку проекту «Северный поток-2». В документе сказано, что США лишат порт перспективы «финансового выживания, если он продолжит предоставлять товары, услуги и поддержку» в какой-либо форме этому проекту.
Поводом для предостережения стал тот факт, что в порту Мукран на острове Рюген складированы трубы, которые используются для сооружения газопровода, и, кроме того, порт снабжает провиантом российские суда-трубоукладчики «Академик Черский» и «Фортуна», говорится в письме.
Как указывают сенаторы, их письмо служит юридическим предостережением о том, что, поддерживая проект газопровода, компания подвергает порт Мукран, а также его ведущих менеджеров, владельцев и сотрудников риску юридических и экономических штрафных мер со стороны США.
Издание напоминает, что сенатор Тэд Круз является одним из решительных противников газопровода «Северный поток-2».
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