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Мир

Сенаторы США пригрозили немцам "чувствительными последствиями" за помощь Путину в строительстве "Северного потока-2"

23:59 6 августа 2020
Северный потокс2

Судьба одиозного антиукраинского газопровода «Северный поток-2», строительство которого пока что остановлено Данией из-за нереста трески, становится все более неутешительной.

Теперь под угрозой санкций оказался целый морской порт в Германии, пишет DW.

Так, сенаторы США угрожают санкциями немецкому порту Мукран, один из островов которого служит площадкой для хранения труб, применяющихся в строительстве.

Об этом говорится в письме, подписанном сенаторами Тэдом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном, которое получило руководство управляющей этим портом компании Fährhafen Sassnitz GmbH.

В частности, сенаторы угрожают компании «чувствительными последствиями» в случае, если она не прекратит оказывать логистическую поддержку проекту «Северный поток-2». В документе сказано, что США лишат порт перспективы «финансового выживания, если он продолжит предоставлять товары, услуги и поддержку» в какой-либо форме этому проекту.

Поводом для предостережения стал тот факт, что в порту Мукран на острове Рюген складированы трубы, которые используются для сооружения газопровода, и, кроме того, порт снабжает провиантом российские суда-трубоукладчики «Академик Черский» и «Фортуна», говорится в письме.

Как указывают сенаторы, их письмо служит юридическим предостережением о том, что, поддерживая проект газопровода, компания подвергает порт Мукран, а также его ведущих менеджеров, владельцев и сотрудников риску юридических и экономических штрафных мер со стороны США.

Издание напоминает, что сенатор Тэд Круз является одним из решительных противников газопровода «Северный поток-2».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорили в суде разрешение, выданное властями Германии на ввод в эксплуатацию газопровода. И при благоприятном стечении обстоятельств судебное разбирательство может затянуться на годы.

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