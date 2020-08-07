В Польше арестовали человека, предлагавшего взятку Новаку

Варшавский суд решил временно арестовать еще одного задержанного в следствии по делу экс-министра транспорта Польши и экс-главы Укравтодора Славомира Новака, которого подозревают в вымогательстве и получении крупных взяток, а также в отмывании денег.

Об этом пишет «Польское радио».

Мужчину, который представляет польскую компанию, которая занимается управлением инфраструктурными проектам, задержали как четвертого человека в следствии по коррупции и отмывания грязных денег. Ему предъявили обвинение в предложении 700 тысяч злотых неправомерной материальной выгоды Новаку, который занимал тогда должность шефа Государственно агентства автомобильных дорог Украины.

«По доказательным материалом, подозреваемые договорились, что Славомир Н. будет незаконно влиять на выбор Укравтодором предложения, составленной компанией Александра Д. Предложение касалось подготовки проектных документов и надзора за работами при ремонте автодороги в Украине», — сказала пресс-секретарь Окружной прокуратуры.

Александр Д. имел пообещать Славомир Новаку взятку в размере 10 процентов от стоимости контракта на сумму 1,65 млн евро. Обещанную сумму Александр Д. должен был перечислить в виде оплаты фиктивных консультационных услуг для компании, зарегистрированной для этого на Кипре по рекомендации Славомира Новака.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по делу бывшего главы «Укравтодора» Славомира Новака задержан еще один фигурант.

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