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Здоровье и медицина

Первая в Украине операция по трансплантации поджелудочной железы: стали известны детали

12:11 7 августа 2020
Трансплантация поджелудочной железы

Первую в Украине операцию по пересадке пациенту донорской поджелудочной железы провели медики во Львове.

Как сообщает львовский городской голова Андрей Садовой, операцию провели медики в Клинической больнице скорой медицинской помощи. Донором стал 38-летний житель Львовщины, попавший в больницу с разрывом аневризмы сосудов головного мозга — его состояние было несовместимым с жизнью и родные разрешили донорство.

«Соболезнуем семье, которая потеряла сегодня близкого человека. Но благодаря вашему решению сразу три человека получили второй шанс. За эту ночь в больнице три человека получили четыре новых органы — сердце, две почки и поджелудочную», — пишет Андрей Садовой.

По его словам, одну почку и поджелудочную получил 45-летний львовянин, с детства болевший сахарным диабетом, а последние несколько лет еще и почечной недостаточностью.

Эксклюзивный материал о том, что такое посмертное донорство и как будет действовать закон о трансплантации, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото со странички Андрея Садового в соцсетях.

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