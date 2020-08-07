«Это был Ефремов»: еще один свидетель подтвердил в суде, что актер совершил смертельное ДТП

7 августа в Пресненском суде Москвы состоялось третье заседание суда по делу смертельного ДТП с участием известного актера Михаила Ефремова, который не признает свою вину, ссылаясь на потерю памяти. Внимание СМИ перед заседанием привлекли представители сторон процесса. Адвокат потерпевших Александр Добровинский, в стильном костюме и штиблетах, подъехал к суду на электросамокате. За ним следовал водитель на «Роллс-Ройсе».

«Взял в аренду за 6 рублей в час. Вчера тренировался долго и вот доехал с ветерком. А вообще надоели эти кабриолеты, вот вам общественный транспорт. И хватит уже писать о том, во что адвокаты одеты. Это суд, а не модный приговор!», — явно лукавя, сказал Добровинский, который при каждом появлении находит, чем удивить публику и привлечь внимание.

Защитник Ефремова Эльман Пашаев, прикативший на «Майбахе», опоздал всего на несколько минут. В ходе заседания суд допросил еще одного свидетеля Романа Шрамко, который был на месте аварии, общался с Ефремовым и давал ему закурить.

«Мы выбегали из автомобиля, я видел, как человека вытащили из-за руля, это был Ефремов: маленький, худенький. Открыли дверь, ему помогли выйти из автомобиля», — рассказал Роман.

По его словам, Ефремов не подходил к пострадавшему Сергею Захарову, даже не взглянул в сторону покореженного автомобиля.

«Он даже внимания на это не обратил, не взглянул ни разу. Он не попытался помочь и поучаствовать. Стоял, смотрел и жалел свой автомобиль», — рассказал Шрамко.

Ефремов реагировал на слова свидетелей и видео с кадрами после аварии безучастно. Он заявил, что ничего не помнит, не узнает себя, у него раздвоение личности. Адвокаты потерпевших заявили ходатайство о том, чтобы заслушать экспертов, проводивших медобследование Ефремова после аварии, и провести дополнительные экспертизы, но суд отказал.

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что за три судебных заседания не увидел ни одного факта доказательства вины Ефремова. Его речь была очень путанной, больше похожей на набор слов.

«Когда я получил информация и определенный сегодняшний свидетель даже вместе был в эфире с представителем, он даже это отрицал — нет, не было. Ну, видео, ты, это, «Пусть говорят», там же видео есть, кто-где находился. Он меня знал сразу, узнал. Который я его не знаю. А определенного человека он не знал. Что это значит, что это говорит? Господа! — вот так говорил Эльман Пашаев.

Следующее заседание состоится 11 августа. Вероятно, в этот день допросят Ефремова.

Напомним, на прошлом заседании суда показали видео, как Михаил Ефремов на месте аварии признает свою вину, а также допросили важного свидетеля, который видел актера на месте водителя джипа, совершившего ДТП.

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