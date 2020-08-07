- 13:35 В Днепре прохожий ногами избил мужчину на костылях
- 13:30 «46 лет страдала сильнейшим псориазом»: как удалось за две недели справиться с неизлечимой болезнью
- 13:25 Харьков попал в «красную» зону карантина
- 13:20 Румыния с 12 августа вводит штрафы для иностранцев за нарушения сроков пребывания в стране
- 13:12 Зеленский получил готовое решение, как вывести «Мотор Сич» из тупика, — эксперты
- 13:08 «Это был Ефремов»: еще один свидетель подтвердил в суде, что актер совершил смертельное ДТП
- 12:56 Помогли неравнодушные люди: в Киеве задержали подозреваемого в изнасиловании
- 12:42 Синоптик рассказала, где пройдут дожди в выходные
- 12:39 Сколько наличных долларов украинцы продали в июле и как это влияет на курс
- 12:33 Коронавирус пробрался на киевскую пекарню: заболели более 30 работников
- 12:28 Жене футболиста Малиновского досталось от подписчиков из-за украинского языка: Роксана огненно ответила
- 12:23 Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов долларов из «ПриватБанка»: появилась реакция олигарха
Румыния с 12 августа вводит штрафы для иностранцев за нарушения сроков пребывания в стране
Украинцы, которые не смогли покинуть территорию Румынии в условиях пандемии COVID-19, должны сделать это до 12 августа.
С этой даты власти страны возобновят применение санкций или ограничительных мер для иностранцев.
В посольстве Украины уточнили, что 15 мая 2020 года в Румынии отменили режим чрезвычайного положения.
Право на пребывание иностранцев на территории страны без обязательства получать визы сохраняется в течение 90 дней от этой даты. В течение этого времени к иностранцам не применяются санкции.
«При этом, к указанным категориям иностранцев не будут применяться никакие санкции или ограничительные меры, установленные нормами Чрезвычайного распоряжение Правительства № 194/2002 «О режиме иностранцев в Румынии», — говорится в сообщении посольства.
Напомним, в ЕС каждые две недели обновляется список третьих стран, по которым карантинные ограничения подлежат отмене.
В свою очередь, в Украине создали интерактивную карту для людей, которые планируют поездку за рубеж в условиях пандемии и введения странами карантинных мер.
52
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жене футболиста Малиновского досталось от подписчиков из-за украинского языка: Роксана огненно ответила (фото, видео)
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!
Ветер: 3 м/с C
Давление: 753 мм