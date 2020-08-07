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Мир

Румыния с 12 августа вводит штрафы для иностранцев за нарушения сроков пребывания в стране

13:20 7 августа 2020
Румыния

Украинцы, которые не смогли покинуть территорию Румынии в условиях пандемии COVID-19, должны сделать это до 12 августа.

С этой даты власти страны возобновят применение санкций или ограничительных мер для иностранцев.

В посольстве Украины уточнили, что 15 мая 2020 года в Румынии отменили режим чрезвычайного положения.

Право на пребывание иностранцев на территории страны без обязательства получать визы сохраняется в течение 90 дней от этой даты. В течение этого времени к иностранцам не применяются санкции.

«При этом, к указанным категориям иностранцев не будут применяться никакие санкции или ограничительные меры, установленные нормами Чрезвычайного распоряжение Правительства № 194/2002 «О режиме иностранцев в Румынии», — говорится в сообщении посольства.

Напомним, в ЕС каждые две недели обновляется список третьих стран, по которым карантинные ограничения подлежат отмене.

В свою очередь, в Украине создали интерактивную карту для людей, которые планируют поездку за рубеж в условиях пандемии и введения странами карантинных мер.

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