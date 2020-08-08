Жена посла Нидерландов в Ливане стала жертвой взрыва

Жена посла Королевства Нидерландов в Ливане умерла 8 августа от ранений, которые она получила во время мощного взрыва, прогремевшего 4 августа в порту Бейрута.

Так, 55-летняя Хедвиг Уолтманс-Мольер была ранена взрывом, когда стояла рядом со своим мужем послом Яном Уолтмансом в гостиной их дома в Бейруте, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Взрыв во вторник нанес значительный ущерб посольству Нидерландов, ранив еще четырех человек, связанных с ним.

Как писали «ФАКТЫ», 4 августа вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и перевернула автомобили.

Позже стало известно, что взорвались несколько тысяч тонн нитрата аммония, которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

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