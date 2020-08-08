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Захват зданий и стрельба: после взрыва в Бейруте начались кровавые столкновения (видео)
В Бейруте продолжаются массовые протесты, митингующие с антиправительственными лозунгами захватили здание МИД Ливана. Поводом для протестов стала бездеятельность властей, которая привела к взрыву в порту Бейрута 4 августа.
Как сообщила Al Arabiya, сначала протестующие вывесили на здании дипломатов плакат с лозунгом «Бейрут демилитаризован».
У здания произошли столкновения с силовиками, которые применили слезоточивый газ.
Также сообщается, что полиция открыла огонь по протестующим. По данным Красного Креста, в результате столкновений пострадали более 200 человек. Также сообщается о гибели сотрудника сил безопасности.
Get back get back their shooting— Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020
No problem, let them. pic.twitter.com/gO5W72dVVP
После захвата здания МИД разъяренные протестующие отправились штурмовать Министерство экономики.
Как сообщали «ФАКТЫ», в результате серии взрывов в столице Ливана погибло более 150 человек, много пропавших без вести. Свыше четырех тысяч жителей пострадали от взрывной волны и вызванных разрушений. Взрыв повредил историческую часть города, разрушил порт, задеты жилые дома, больницы, офисные центры. Жилья лишились около 300 тысяч человек. Пострадали и граждане Украины.495
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