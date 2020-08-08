27.50 / 27.72 32.24 / 32.74
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Захват зданий и стрельба: после взрыва в Бейруте начались кровавые столкновения (видео)

20:54 8 августа 2020
Протесты в Бейруте

В Бейруте продолжаются массовые протесты, митингующие с антиправительственными лозунгами захватили здание МИД Ливана. Поводом для протестов стала бездеятельность властей, которая привела к взрыву в порту Бейрута 4 августа.

Как сообщила Al Arabiya, сначала протестующие вывесили на здании дипломатов плакат с лозунгом «Бейрут демилитаризован».

У здания произошли столкновения с силовиками, которые применили слезоточивый газ.

 

Также сообщается, что полиция открыла огонь по протестующим. По данным Красного Креста, в результате столкновений пострадали более 200 человек. Также сообщается о гибели сотрудника сил безопасности.

 

После захвата здания МИД разъяренные протестующие отправились штурмовать Министерство экономики.

Как сообщали «ФАКТЫ», в результате серии взрывов в столице Ливана погибло более 150 человек, много пропавших без вести. Свыше четырех тысяч жителей пострадали от взрывной волны и вызванных разрушений. Взрыв повредил историческую часть города, разрушил порт, задеты жилые дома, больницы, офисные центры. Жилья лишились около 300 тысяч человек. Пострадали и граждане Украины.

495

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Протесты в Бейруте

Захват зданий и стрельба: после взрыва в Бейруте начались кровавые столкновения (видео)

ЦИК приняла важное решение по местным выборам на Донбассе

ЦИК приняла важное решение по местным выборам на Донбассе

Анатолий Дуда

Умер народный артист Украины Анатолий Дуда

На месте инцидента

Фура влетела в маршрутку с пассажирами на Житомирщине: в страшной аварии погибли четыре человека (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер