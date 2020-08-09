При взрыве в Бейруте погиб украинец

Один из погибших при взрывах в Бейруте 4 августа опознан как гражданин Украины — 32-летний Вильям Азар. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

По его словам, в момент взрывов молодой экономист вышел из офиса международной консалтинговой компании KPMG с намерением ехать домой.

«Ему было только 32. Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве», — написал украинский дипломат, опубликовав памятное для него фото момента голосования.

По его словам, он уже связался с матерью Азара Натальей, которая живет в Киеве, и выразил ей свои соболезнования.

Как сообщали «ФАКТЫ», в результате серии взрывов в столице Ливана погибло более 150 человек, поиски многих людей еще продолжаются. От взрывной волны пострадали свыше 4 тысяч жителей мегаполиса. Взрыв полностью разрушил порт, задел жилые дома, больницы, офисные центры. Жилья лишились около 300 тысяч человек. В числе последних оказались и граждане Украины, которые обратились в посольство за финансовой помощью от государства.

На фоне потрясений в Бейруте начались беспорядки, 8 августа протестующие захватили здание МИД Ливана.

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