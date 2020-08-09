Бубонная чума в Китае: на севере страны умер еще один пациент

На севере Китая в городе Баян-Нур погиб пациент с бубонной чумой. Он умер от полиорганной недостаточности, вызванной болезнью.

В городе из-за угрозы распространения заболевания власти ввели повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность, который будет действовать до конца 2020 года, сообщает CNBC.

Власти Баян-Нур закрыли территорию, где жил пациент, и отправили на карантин 7 человек, контактировавших с умершим. Это уже вторая смерть больного бубонной чумой, зафиксированная с начала месяца в китайском регионе Внутренняя Монголия. 6 августа администрация Внутренней Монголии сообщила о смерти жителя города Баотоу от чумы (находится близ Баян-Нур).

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в Монголии, граничащей с Китаем, от бубонной чумы умер 15-летний подросток. Тогда же в американском городе Моррисон в штате Колорадо был подтвержден первый за последние пять лет случай чумы у человека. Пациент заразился от инфицированных белок.

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