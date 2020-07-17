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В Колорадо подтвержден первый за пять лет случай чумы у человека

8:00 17 июля 2020
Белка

После того, как в американском городе Моррисон в штате Колорадо у мертвой белки была выявлена бубонная чума, был подтвержден первый за последние пять лет случай чумы у человека. Пациент заразился от инфицированных белок. Как сообщает издание Daily Mail, об этом заявил департамент здравоохранения Колорадо.

У заболевшего была диагностирована септическая чума, которая является опасной для жизни инфекционной болезнью крови. Лечение начали своевременно, больной выздоровел. При отсутствии лечения септическая чума почти всегда заканчивается смертельным исходом, Так, уровень смертности в средневековые времена составлял 99−100 процентов.

С 2005 года в Колорадо был зафиксирован 21 случай чумы у человека. Последние пять лет новые заражения не отмечались.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Монголии от бубонной чумы умер 15-летний подросток.

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