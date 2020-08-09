Разумков переехал в новый особняк под Киевом: в СМИ появились фото

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков переехал в новый особняк в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. До этого он жил в дуплексе в селе Здоровка (40 км от Киева). Ранее политик рассказал, владеет ли его семья сетью ломбардов.

Площадь нового особняка политика достигает почти 500 квадратных метров, пишет «Страна».

Дом спикера находится на центральной оживленной улице, которая начинается прямо от киевской Окружной дороги. Многоэтажные жилые комплексы соседствуют с частными особняками. В местности мало деревьев, зато развитая инфраструктура: супермаркеты, спортзалы, салоны красоты в пешей доступности.

«Раньше фасады были желтые, но потом цвет обновили, да и крышу перестелили. Поставили будку для охраны тогда же, но дежурить там недавно стали. А пару недель назад постелили „лежачих полицейских“ возле его калитки, чтобы водители не гоняли мимо», — говорят соседи политика.

Судя по снимкам Google maps, особняк действительно был совершенно другого цвета. Судя по всему, к переезду Разумкова строители освежили наружные стены и усилили меры безопасности. На столбах рядом с домом мы увидели камеры видеонаблюдения. А когда к забору подъезжала незнакомая машина, то выходил мужчина средних лет, похожий на сторожа, чтоб поинтересоваться куда направляется авто.

По документам, двухэтажный особняк 492 квадратных метра и стоил на момент покупки около 3 миллионов гривен. Еще почти 650 тысяч гривен спикер заплатил за 10 соток земли вокруг. Это домовладение он приобрел в 2016 году, когда еще не был политиком.

Более живописная природа, располагающая к летнему отдыху, конечно, в селе Здоровка. Оно находится между рекой Стугна и каскадом озер. Спикер парламента указал в декларации, что с 2009 года владеет здесь скромным участком земли в 5 соток и квартирой со внушительным метражом (232 квадратных метров) общей стоимостью 672 000 гривен.

Домовладения с такими характеристиками есть в коттеджном городке «Озерный хутор» на окраине Здоровки. Здесь 51 дом на несколько квартир (дуплекс или таунхаусы). На въезде шлагбаум, пропускная система. Рассмотреть дом спикера Рады можно с воды.

«Его дуплекс, сразу при въезде с видом на озеро», — указывают пальцем рыбаки на белый дом с низким забором. Перед ним узкая дорога, несколько ступенек вниз, и вы уже на деревянном помосте наслаждаетесь видом на водоем. Кстати, на странице чиновника в Facebook есть фото его сыновей Александра и Алексея в этом красивом месте.

Очевидно, став депутатом, Разумков переехал отсюда поближе к городу. Ведь дорога на работу от Здоровки до улицы Грушевского в Киеве около 40 км, а с Софиевской Борщаговки путь составляет всего 17 км. В марте этого года спикер продал эту недвижимость, внеся в свою декларацию существенные изменения. Так, он указал в налоговой декларации, что за апартаменты с двориком в Здоровке получил 1 757 024 гривен.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Верховной Раде нашелся депутат, задекларировавший 158 квартир. Им оказался Виктор Мялик, парламентарий из группы «За будущее».

Фото: strana.ua

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