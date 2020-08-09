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Путин написал Лукашенко большое письмо по поводу "вагнеровцев"
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что получил от президента России Владимира Путина письмо о задержанных боевиках ЧВК Вагнера.
«Четко было заявлено президентом России: „Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день“. На следующий день я получил от президента РФ письмо, по-моему на пяти страницах. С изложением всех фактов», — сказал Лукашенко, сообщает ТАСС.
Лидер Беларуси добавил, что информацию, изложенную в этом письме, изучает Следственный комитет республики.
По его словам, ситуация с задержанными россиянами не сможет повлиять на белорусско-российские отношения.
«Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, — заблуждаетесь!» — заявил Лукашенко.
Также президент Беларуси сообщил, что генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным боевикам ЧВК Вагнера, сообщает Интерфакс-Украина.
«Им (генпрокурорам Украины и России. — Авт.) наплевать на этих ребят», — сказал он.
Ранее Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. В тот же день в Офисе генерального прокурора Украины заявили, что отреагируют на эту информацию после получения официального приглашения посетить Беларусь для обсуждения вопроса выдачи задержанных в Беларуси боевиков.
Как писали «ФАКТЫ», 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками «Вагнера». Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была «дестабилизация ситуации во время избирательной кампании» президента Беларуси.
Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании «Вагнера» есть в украинской базе «Миротворец» — как участников войны на Донбассе.
5 августа президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.
Напомним, что сразу же после задержания «вагнеровцев» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что знать ничего не знает — мол, в России ЧВК де-юре не существуют. А в российских СМИ вышла публикация об «украинском следе» в истории с задержанием наемников под Минском. Мол, это была спецоперация СБУ.126
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