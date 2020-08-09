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У посольства Беларуси в Киеве растет очередь из желающих проголосовать на выборах президента (фото)
В воскресенье, 9 августа, в Киеве у посольства Беларуси собралась огромная очередь из желающих проголосовать на выборах президента.
По данным TUT.by, открытия участка ожидали около 30 человек.
В течение дня очередь из граждан Беларуси под посольством в Киеве становилась все больше. Люди недовольны пропускной способностью избирательной комиссии и угрожают брать штурмом диппредставительство, если не успеют проголосовать, пишет журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале и публикует фото.
По словам представителя посольства, передает журналист, на всех зарубежных участках такая ситуация из-за необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности.
Кроме того, по словам дипломата, на работу ведомства повлияла ситуация с разминированием самодельной бомбы, которое произошло в 12:45 в нескольких километрах от здания посольства на улице Большой Васильковской.
На возмущенные крики белорусов о плохой организации голосования дипломат сказал: «Хоть в посольстве 5 столов будет стоять, но вход один. И проход будет осуществляться так, как он сейчас осуществляется».
Отметим, за рубежом для граждан Беларуси открыты 44 избирательных участка. Официально за пределами страны зарегистрировано 5319 избирателей.
Явка избирателей на выборах президента Беларуси по состоянию на 16:00 составила 73,4 процента. Меньше всего проголосовавших в Минске.
«ФАКТЫ» сообщали об инциденте, который произошел в Минске в день выборов — неизвестные задержали двух корреспондентов и оператора российского телеканала «Дождь». А двумя днями раньше были задержаны и выдворены из страны журналисты телеканала «Настоящее время». Их депортировали из Минска в Одессу.111
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