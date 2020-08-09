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Взрыв в Бейруте: число погибших резко возросло
От взрывов, прогремевших 4 августа в столице Ливана Бейруте, пострадали тысячи жителей мегаполиса. Число жертв постоянно растет. На утро 9 августа количество погибших возросло со 158 до 220 человек.
Об этом сообщил губернатор Бейрута Марван Абуд, передает UJ CityNews.
По информации издания, пропавшими без вести остаются более 110 человек. Почти 6 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести.
Спасатели работают круглосуточно в поисках сигналов сотовых телефонов пропавших без вести после взрыва. Поисковым командам мешают обломки, в том числе бетонные обломки зернохранилищ, разрушенных взрывом.
Издание пишет, что военные водолазы нашли тело, отброшенное силой взрыва на 500 метров.
Напомним, 4 августа в Бейруте в портовой зоне прогремели мощные взрывы.
Взрывы полностью разрушили порт, задели жилые дома, больницы, офисные центры. Жилья лишились около 300 тысяч человек. В числе последних оказались и граждане Украины, которые обратились в посольство за финансовой помощью от государства.
При взрывах в Бейруте 4 августа погиб гражданин Украины 32-летний Вильям Азар. Он работал экономистом в международной консалтинговой компании KPMG.
О массовых протестах, происходящих в столице Ливана, читайте в материале «ФАКТОВ».232
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