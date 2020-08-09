Взрыв в Бейруте: число погибших резко возросло

От взрывов, прогремевших 4 августа в столице Ливана Бейруте, пострадали тысячи жителей мегаполиса. Число жертв постоянно растет. На утро 9 августа количество погибших возросло со 158 до 220 человек.

Об этом сообщил губернатор Бейрута Марван Абуд, передает UJ CityNews.

По информации издания, пропавшими без вести остаются более 110 человек. Почти 6 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести.

Спасатели работают круглосуточно в поисках сигналов сотовых телефонов пропавших без вести после взрыва. Поисковым командам мешают обломки, в том числе бетонные обломки зернохранилищ, разрушенных взрывом.

Издание пишет, что военные водолазы нашли тело, отброшенное силой взрыва на 500 метров.

Напомним, 4 августа в Бейруте в портовой зоне прогремели мощные взрывы.

Взрывы полностью разрушили порт, задели жилые дома, больницы, офисные центры. Жилья лишились около 300 тысяч человек. В числе последних оказались и граждане Украины, которые обратились в посольство за финансовой помощью от государства.

При взрывах в Бейруте 4 августа погиб гражданин Украины 32-летний Вильям Азар. Он работал экономистом в международной консалтинговой компании KPMG.

О массовых протестах, происходящих в столице Ливана, читайте в материале «ФАКТОВ».

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