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Жесткие задержания и перекрытые улицы: что происходит в Беларуси после закрытия избирательных участков
В Минске, где закончилось голосование на выборах президента Беларуси и по данным государственного экзитпола, почти 80 процентов избирателей поддержали президента Александра Лукашенко, силовики перекрыли улицы.
Белорусские правоохранители стали задерживать людей, оставшихся после завершения голосования у избирательных участков. Об этом в Twitter сообщает Tut.by со ссылкой на очевидцев.
Несколько человек задержали возле участка в Минске.
Несколько человек задержали у избирательного участка в Минске. pic.twitter.com/xoAW8rHPlg— TUT.BY (@tutby) August 9, 2020
Блогер Denis Kazakiewicz опубликовал видео, на котором силовики тянут за волосы девушку.
#Belarus— Denis Kazakiewicz (@Den_2042) August 9, 2020
It looks like not every riot policeman is keen to follow criminal orders.
Three riot policemen drag girl, than after a short exchange with another policeman, they let her go
video via NEXTA pic.twitter.com/s6vuGpIzRv
По данным «Белсат», задерживать людей белорусские силовики начали еще с утра 9 августа по всей стране.
Задерживают активистов, журналистов, наблюдателей и просто избирателей. В список задержанных попали официальный представитель «Белсата» в Беларуси Ирина Славникова, редактор «Белсата» Екатерина Ткаченко, журналистки TUT.BY Анжелика Василевская и Ольга Комягина, гродненские журналисты Александр Саенко и Алексей Кайрисю
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В центре Могилева ОМОНовцы разгоняют митинг.
В стране наблюдаются проблемы с интернетом, крупнейшие информационные сайты практически не работают.
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Жесткие задержания и перекрытые улицы: что происходит в Беларуси после закрытия избирательных участков
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