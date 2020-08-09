Жесткие задержания и перекрытые улицы: что происходит в Беларуси после закрытия избирательных участков

В Минске, где закончилось голосование на выборах президента Беларуси и по данным государственного экзитпола, почти 80 процентов избирателей поддержали президента Александра Лукашенко, силовики перекрыли улицы.

Белорусские правоохранители стали задерживать людей, оставшихся после завершения голосования у избирательных участков. Об этом в Twitter сообщает Tut.by со ссылкой на очевидцев.

Несколько человек задержали возле участка в Минске.

Несколько человек задержали у избирательного участка в Минске. pic.twitter.com/xoAW8rHPlg — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Блогер Denis Kazakiewicz опубликовал видео, на котором силовики тянут за волосы девушку.

#Belarus

It looks like not every riot policeman is keen to follow criminal orders.

Three riot policemen drag girl, than after a short exchange with another policeman, they let her go



video via NEXTA pic.twitter.com/s6vuGpIzRv — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) August 9, 2020

По данным «Белсат», задерживать людей белорусские силовики начали еще с утра 9 августа по всей стране.

Задерживают активистов, журналистов, наблюдателей и просто избирателей. В список задержанных попали официальный представитель «Белсата» в Беларуси Ирина Славникова, редактор «Белсата» Екатерина Ткаченко, журналистки TUT.BY Анжелика Василевская и Ольга Комягина, гродненские журналисты Александр Саенко и Алексей Кайрисю

В списке правозащитного центра «Весна» уже 46 имен.

В центре Могилева ОМОНовцы разгоняют митинг.

В стране наблюдаются проблемы с интернетом, крупнейшие информационные сайты практически не работают.

«ФАКТЫ» писали, какой перфоманс устроил на одном из избирательных участков Минска художник Алексей Кузьмич, показав, что в Беларуси отсутствует выбор.

202

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter