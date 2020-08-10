- 00:25 Протесты в Беларуси: МВД страны проводит экстренное заседание
- 09.08 23:56 В Бейруте активисты штурмуют здание парламента Ливана
- 09.08 23:26 Ситуация сложная: Шмыгаль объяснил, что будет с карантином для прибывающих из ОРДЛО
- 09.08 23:04 Стало известно, когда объявят окончательные результаты выборов президента Беларуси
- 09.08 22:34 Тихановская лидирует на зарубежных участках на выборах президента Беларуси – независимый экзитпол
- 09.08 22:02 Жесткие задержания и перекрытые улицы: что происходит в Беларуси после закрытия избирательных участков
- 09.08 21:37 Оккупанты готовят провокацию, чтобы сорвать перемирие на Донбассе
- 09.08 21:16 Украинский форвард Зозуля получил престижную награду в Испании
- 09.08 21:13 Маленький ребенок погиб в жутком ДТП в Днепре: фото и видео с места трагедии
- 09.08 20:35 На выборах в Беларуси устроили перфоманс
- 09.08 20:19 Выборы в Беларуси: обнародованы первые результаты экзитпола
- 09.08 19:52 10 августа на на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит дерматолог Ирина Попова
В Бейруте активисты штурмуют здание парламента Ливана
В столице Ливана Бейруте ситуация со взрывом аммиачной селитры в порту вызвала массовые протесты недовольных ситуацией в стране граждан.
Участники протестных акций захватили ряд министерств, а в воскресенье, 9 августа, начали штурм здания ливанского парламента.
Об этом передает сайт телеканала 1+1.
Согласно информации, ситуация возле парламента обострилась, идут столкновения с полицейскими, которые обстреливают активистов гранатами со слезоточивым газом. В центре города дымовая завеса от пожаров.
«Центр превратился в поле боя. Протестующие штурмуют здание парламента. Они говорят о том, что президент Мишель Аун должен уйти в отставку. Они серьезно настроены. У здания горит огонь», — сообщил корреспондент телеканала с места событий.
Ранее сообщалось о стычках в районе, в котором находится парламент Ливана. Силовики используют слезоточивый газ и резиновые пули для разгона активистов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что ливанцы обвиняют власти в преступной халатности, коррупции, неумении управлять страной. Гнев общества вызвало заявление президента Ливана Мишеля Ауна о том, что он не станет обращаться за международной помощью для расследования причин трагедии 4 августа. К этому его призывают не только сами ливанцы, но и представители других стран мира. В частности, свою помощь предложил президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший Бейрут после взрывов. Массовые демонстрации в ливанской столице начались сразу после того, как Макрон пообщался с людьми на улице и выразил им свои соболезнования.83
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм