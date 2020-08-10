В Бейруте активисты штурмуют здание парламента Ливана

В столице Ливана Бейруте ситуация со взрывом аммиачной селитры в порту вызвала массовые протесты недовольных ситуацией в стране граждан.

Участники протестных акций захватили ряд министерств, а в воскресенье, 9 августа, начали штурм здания ливанского парламента.

Об этом передает сайт телеканала 1+1.

Согласно информации, ситуация возле парламента обострилась, идут столкновения с полицейскими, которые обстреливают активистов гранатами со слезоточивым газом. В центре города дымовая завеса от пожаров.

«Центр превратился в поле боя. Протестующие штурмуют здание парламента. Они говорят о том, что президент Мишель Аун должен уйти в отставку. Они серьезно настроены. У здания горит огонь», — сообщил корреспондент телеканала с места событий.

Ранее сообщалось о стычках в районе, в котором находится парламент Ливана. Силовики используют слезоточивый газ и резиновые пули для разгона активистов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ливанцы обвиняют власти в преступной халатности, коррупции, неумении управлять страной. Гнев общества вызвало заявление президента Ливана Мишеля Ауна о том, что он не станет обращаться за международной помощью для расследования причин трагедии 4 августа. К этому его призывают не только сами ливанцы, но и представители других стран мира. В частности, свою помощь предложил президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший Бейрут после взрывов. Массовые демонстрации в ливанской столице начались сразу после того, как Макрон пообщался с людьми на улице и выразил им свои соболезнования.

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