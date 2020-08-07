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В сети сообщили об аресте владельца судна, которое привезло в Бейрут злополучную селитру
Бейрутский корреспондент «Аль-Джазиры» сообщил о задержании и допросе россиянина Игоря Гречушкина, которому принадлежал груз аммиачной селитры, взорвавшейся в порту ливанского Бейрута.
«Информированный источник сообщает, что Игорь Гречушкин, бывший владелец корабля Rhosus, который доставлял груз в Бейрут почти 7 лет назад, был арестован и допрошен на Кипре на основании уведомления ливанского Интерпола», — пишет журналист в Twitter.
Напомним, что груз попал в Бейрут в 2013 году. Судно арестовали из-за финансовых трудностей владельца, а груз в 2014 году переместили на склад.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео пострадавшего Бейрута, снятое с высоты птичьего полета.337
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