Победа Тихановской? В сети публикуют результаты голосования на участках в Беларуси

Люди, которые вышли на улицы Беларуси после закрытия избирательных участков, требуют от избирательных комиссий обнародования реальных протоколов голосования.

Отдельные избиркомы сообщают, что согласно реальным результатам выборов президента Беларуси победа досталась оппозиционному кандидату Светлане Тихоновской, передает Telegram-канал NEXTA Live.

В частности, на 26 избирательном участке в Копище опубликовали результат голосования, согласно которому Тихановская набрала 90%.

Победу Тихановской зафиксировали в агрогородке Атолино, Минского района. По словам членов местной избирательной комиссии, там Тихановская набрала 1230 голосов, а Лукашенко всего 277.

Один из избирателей продемонстрировал фотографию протокола на избирательном участке № 11 в агрогородке Лесной Минского района.

Как передает Telegram-канал Onliner, на участке № 21 в Минске также победила Светлана Тихановская, она набрала 1725 голосов.

И таких участков много. По данным белорусской ЦИК, по стране было организовано 5767 участков для голосования и 44 за границей.

Как сообщает «Радио Свобода», 80% белорусов, зарегистрированных на платформе «Голос» проголосовали за Светлану Тихановскую.

Штаб Светланы Тихановской сообщил, что она побеждает на 20 участках в Минске и Минском районе Беларуси.

По данным независимых экзитполов, за Светлану Тихановскую проголосовали 72,1%, за Александра Лукашенко — 13,7%. Были опрошены 85 500 человек.

По информации ресурса «Наша Нива», председатель ЦИК Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги подсчета голосов в некоторых районах. По ее словам, в Ленинском районе Минска приняло участие более 64% избирателей. За Лукашенко проголосовало почти 67%, за Тихановскую — почти 15%.

Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская, по данным независимого соцопроса, лидирует на зарубежных избирательных участках по выборам президента Беларуси.

Напомним, Светлана Тихановская в связи с массовыми задержаниями протестующих и кровопролитием, которое началось в Беларуси после закрытия избирательных участков, обратилась к милиции и войскам и призвала их помнить о том, что они часть народа. А своих избирателей оппозиционер попросила воздержаться от провокаций.

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