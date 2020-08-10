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Разгон Майдана в Минске: Тихановская обратилась к силовикам и простым белорусам
После закрытия избирательных участков в столице Беларуси начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с силовиками. ОМОН даже стрелял по протестующим.
Основной конкурент действующего главы государства Светлана Тихановская в связи с кровопролитием выступила с заявлением, передает TUT.BY.
«Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», — говорит Светлана Тихановская.
Как известно, накануне вечером были опубликованы официальные экзитполы, согласно которым Лукашенко набирает 80% голосов, а у Тихановской около 7%. Сторонники Тихановской не верят в эти результаты и заявляют о массовых фальсификациях. Штаб Тихановской уже заявил о победе на 20 участках и намерен обжаловать результаты подсчета голосов.
Вечером 9 августа в Минске силовики перекрыли практически все въезды в город, однако противники Лукашенко мобилизовались на акцию протеста.580
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