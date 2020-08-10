27.52 / 27.70 32.30 / 32.65
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Протесты в Беларуси: МВД страны проводит экстренное заседание (видео)

0:25 10 августа 2020
Беларусь

МВД Беларуси проводит экстренное заседание оперативного штаба в связи с протестами, которые начались в некоторых городах страны после сообщений о том, что выборы выиграл действующий президент Александр Лукашенко.

 

Об этом сообщает РБК-Украина.

 

Агентство отмечает, что ранее силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие. В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты. На протест в Минске вышли около 2 тысяч человек.

 

Кроме того, сообщалось о том, что в Минске автозак въехал в толпу протестующих, сбив человека. Эта информация не была подтверждена официально.

 

Также появилась неофициальная информация о том, что в городе Жодино ОМОН перешёл на сторону протестующих.

Ситуация накалилась настолько, что президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа выступили с совместным заявлением на фоне протестов, призвав белорусские власти соблюдать основные демократические стандарты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Центральная избирательная комиссия Беларуси намерена объявить окончательные результаты выборов президента 14 августа. Но уже сегодня, 10 августа, станут известны предварительные итоги. По данным официального экзитпола, на выборах победил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года. 65-летний политик получил 79,7 процентов голосов. Второе место у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской -6,8 процентов.

195

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Беларусь

Протесты в Беларуси: МВД страны проводит экстренное заседание (видео)

задержания в Беларуси

Жесткие задержания и перекрытые улицы: что происходит в Беларуси после закрытия избирательных участков

Ливан

В Бейруте активисты штурмуют здание парламента Ливана

Роман Зозуля

Украинский форвард Зозуля получил престижную награду в Испании (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер