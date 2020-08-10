Протесты в Беларуси: МВД страны проводит экстренное заседание (видео)

МВД Беларуси проводит экстренное заседание оперативного штаба в связи с протестами, которые начались в некоторых городах страны после сообщений о том, что выборы выиграл действующий президент Александр Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Агентство отмечает, что ранее силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие. В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты. На протест в Минске вышли около 2 тысяч человек.

Кроме того, сообщалось о том, что в Минске автозак въехал в толпу протестующих, сбив человека. Эта информация не была подтверждена официально.

Также появилась неофициальная информация о том, что в городе Жодино ОМОН перешёл на сторону протестующих.

Ситуация накалилась настолько, что президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа выступили с совместным заявлением на фоне протестов, призвав белорусские власти соблюдать основные демократические стандарты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Центральная избирательная комиссия Беларуси намерена объявить окончательные результаты выборов президента 14 августа. Но уже сегодня, 10 августа, станут известны предварительные итоги. По данным официального экзитпола, на выборах победил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года. 65-летний политик получил 79,7 процентов голосов. Второе место у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской -6,8 процентов.

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