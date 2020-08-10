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Польша готовит переворот в Беларуси, чтобы потом снять Путина: пропагандист Кремля пригрозил вторжением
Одиозный российский пропагандист Сергей Марков, ранее не единожды отличавшийся нелепыми заявлениями об агрессии РФ в Украине, «прошелся» и по выборам в Беларуси, в частности, заявив, что власти Польши «являются главными организаторами попытки госпереворота». А конечная цель — блокада России и подготовка свержения президента РФ Владимира Путина.
Такой вывод Марков делает, в частности, упоминая ночное обращение президентов Польши и Литвы к Александру Лукашенко, в котором главы государств заявили о недопустимости применения силы в отношении протестующих. «Именно власти Польши и являются главными организаторами попытки государственного переворота в Беларуси. Они его готовили много лет, и сейчас будет штурм. Власти Польши контролируют все ключевые СМИ Беларуси в Интернете, кроме обычных телеканалов», — пишет в соцсетях пропагандист, упорно называя соседнее государство «Белоруссией».
При этом Марков заявляет, что целью «переворота» является разрушение Евразийского экономического союза и союза Беларуси с Россией, а также «формирование Речи Посполитой» с участием Польши, Литвы, Украины и Беларуси.
«Также постепенно запрет русского языка, как в Украине. Использование территории Украины и Баруси для блокады России и подготовки свержение Путина», — пишет Марков и добавляет: «Россия не будет спокойно наблюдать за антироссийским государственным переворотом в Беларуси. И если Лукашенко не справится сам, то Россия окажет братскому народу всю необходимую помощь. Ошибки невмешательства 2014 в Украине сейчас не будет».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский призвал беларусские власти «максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов» и «обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме».462
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