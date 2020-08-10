Очевидцы сообщают о стрельбе и взрывах в Минске: Лукашенко применил спецназ

В центре Минска против участников акций протеста вышли около сотни бойцов спецназа. Ранее силовики закрыли въезд в центр города и жестко задерживали нарушителей. Теперь очевидцы сообщают, что слышали взрывы и стрельбу.

По информации Tut.by. улицу Кальварийскую силовики перекрыли. Сработала светошумовая граната, был пущен газ. Задержаны люди, оказавшиеся на пути спецназа. Одна из женщин была ранена резиновой пулей.

Видео, снятое в указанном районе, опубликовал Telegram-канал Nexta.

Напомним, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей прогнозирует, что после выборов 9 августа Лукашенко будет продолжать политику «закручивания гаек» и еще больше зацементирует силовую вертикаль. Об этом в статье «Как украинский опыт помогает Лукашенко удержаться у власти».

Фото tut.by

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