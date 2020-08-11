Жертва глобальной космической катастрофы: обнаружен крупнейший ударный кратер в Солнечной системе

Приближение астероидов к Земле многими жителями планеты воспринимается с известной долей беспокойства, и, похоже, для опасений у землян есть все основания: новые исследования ученых показали, к каким последствиям может привести удар космического тела по поверхности планеты.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Icarus, исследовали поверхность Ганимеда, самого большого спутника во всей Солнечной системе, и обнаружили на нем следы самого большого ударного кратера, диаметр которого достигает 7800 километров.

Спутник Юпитера Ганимед — крупнейший в Солнечной системе, он больше даже планеты Меркурий. Около трети его поверхности занимают «темные области» древней, испещренной мелкими кратерами породы. И, судя по новым данным, все они могут оказаться следом колоссальной космической катастрофы — ударным кратером рекордных размеров, намного больше нынешнего официального «чемпиона», марсианской Равнины Утопия диаметром около 3300 километров.

провели анализ наблюдений, сделанных американскими зондами Voyager и Galileo, которые работали в системе Юпитера в конце 1970-х и начале 2000-х годов. Главное внимание исследователей из команды Сетсугу Рио (Suetsugu Ryo) было сосредоточено на бороздах — исключительно древних деталях ландшафта Ганимеда, которые рассеяны среди «темных областей».

Ученые показали, что эти борозды, рассеянные по всей поверхности спутника, образуют концентрические круги, словно складки, оставленные единым и мощным событием. Аналогичные многокольцевые ударные структуры известны на некоторых других небесных телах, включая кратер Чиксулуб, который, как предполагается, был оставлен астероидом, запустившим мел-палеогеновое вымирание на Земле. А крупнейшей такой структурой считается кратер Вальхалла на другом спутнике Юпитера, Каллисто.

На основе этих данных астрономы смоделировали различные сценарии метеоритного удара, который мог оставить на поверхности Ганимеда соответствующие следы. По оценкам ученых, удар был нанесен астероидом диаметром 150 километров, двигавшемся на скорости порядка 20 километров в секунду. Неудивительно, что даже спустя столько лет удалось установить очертания оставленного им кратера, радиус которого достигает целых 7800 километров.

Ученые напоминают, что в ближайшие годы к Юпитеру должна отправиться новая европейская миссия JUICE. Она сумеет лучше рассмотреть поверхность Ганимеда, изучит его минеральный состав и даст больше данных для того, чтобы ученые лучше разобрались в прошлом и настоящем этого спутника — в том числе в вопросе о том, не скрывается ли под его бугристой поверхностью жизнь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило о намерении раскрыть загадки Тритона — спутника планеты Нептун. Для этого будет отправлена специальная миссия в октябре 2025 года — в это время Земля выравнивается с Юпитером.

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