Потепление наступает: последний шельфовый ледник в канадской Арктике потерял половину площади за два дня (видео)

Дыхание глобального потепления, которые грозится убить цивилизацию на планете, все более явно ощущается даже в регионах, где никогда прежде не бывало высоких температур.

Так, последний полностью нетронутый шельфовый лед в канадской Арктике распался, потеряв более 40% своей площади всего за два дня в конце июля.

Об этом сообщила в своем Twitter Канадская ледовая служба (Canadian Ice Service).

«Превышение нормальной температуры воздуха, морские ветры и открытая вода перед шельфовым ледником стали одними из причин разрушения шельфового ледника», — сказано в сообщении.

Шельфовый ледник Милна находится на окраине острова Элсмир, в малонаселенной северной канадской территории Нунавут. Как сообщил Люк Копланд, гляциолог из Университета Оттавы, это был самый большой неповрежденный шельфовый ледник на территории страны.

По словам Копленда, лето в канадской Арктике в этом году было на 5 градусов Цельсия теплее среднего показателя за 30 лет.

Обрушение шельфового ледника на Элсмире также стало причиной утраты последнего известного шельфового озера в северном полушарии. Иногда шельфовый ледник может блокировать устье фьорда, создавая уникальный тип озера — еpishelf lake, где пресная вода с шельфа и любая вода с суши запираются шельфовыми льдами. Именно такое озеро было на Элсмире.

Кроме того, на отколовшейся части ледника находился исследовательский лагерь с научными приборами. «К счастью, нас не было на шельфе, когда это произошло», — говорит Дерек Мюллер из Университета Карлтон в Оттаве.

Этим летом Элсмир также потерял две ледяные шапки в заливе Святого Патрика. В 2017 году ученые предрекали им пять лет жизни, однако они протянули лишь три года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце июля на норвежском арктическом архипелаге Шпицберген зафиксировали самую высокую в истории температуру. Так, показатели термометров там поднялись до 21,7 градусов по Цельсию, что на 0,5 градусов выше предыдущего рекорда, установленного в 1979 году.

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