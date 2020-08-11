- 04:50 «Не можем смотреть на это сквозь пальцы»: в Европе отреагировали на события в Беларуси
- 04:20 Специально целились в репортеров: в ходе протестов в Минске пострадали журналисты
- 03:19 Баррикады протестующих пали: в Минске силовики разогнали демонстрантов
- 02:52 Генсек ООН обратился к президенту Беларуси
- 02:31 Жертва глобальной космической катастрофы: обнаружен крупнейший ударный кратер в Солнечной системе
- 01:59 Местные выборы стали реальнее: ЦИК образовала 532 территориальных избиркомов
- 01:50 «Уволить всех невозможно»: участники протестов в Беларуси объявили с 11 августа бессрочную забастовку
- 00:59 Под Офисом генпрокурора активисты провели акцию в поддержку Антоненко и Кузьменко
- 00:38 Стал известен потенциальный соперник «Шахтера» в полуфинале Лиги Европы: видеообзоры матчей
- 00:25 Пытался бросить неизвестный предмет: в Минске погиб участник протестов
- 10.08 23:57 Платить придется: стало известно, как Иран вынудят выплатить компенсацию МАУ
- 10.08 23:25 Украина, Польша и Литва предложили Лукашенко помощь: о чем идет речь
Потепление наступает: последний шельфовый ледник в канадской Арктике потерял половину площади за два дня (видео)
Дыхание глобального потепления, которые грозится убить цивилизацию на планете, все более явно ощущается даже в регионах, где никогда прежде не бывало высоких температур.
Так, последний полностью нетронутый шельфовый лед в канадской Арктике распался, потеряв более 40% своей площади всего за два дня в конце июля.
Об этом сообщила в своем Twitter Канадская ледовая служба (Canadian Ice Service).
«Превышение нормальной температуры воздуха, морские ветры и открытая вода перед шельфовым ледником стали одними из причин разрушения шельфового ледника», — сказано в сообщении.
Шельфовый ледник Милна находится на окраине острова Элсмир, в малонаселенной северной канадской территории Нунавут. Как сообщил Люк Копланд, гляциолог из Университета Оттавы, это был самый большой неповрежденный шельфовый ледник на территории страны.
По словам Копленда, лето в канадской Арктике в этом году было на 5 градусов Цельсия теплее среднего показателя за 30 лет.
Обрушение шельфового ледника на Элсмире также стало причиной утраты последнего известного шельфового озера в северном полушарии. Иногда шельфовый ледник может блокировать устье фьорда, создавая уникальный тип озера — еpishelf lake, где пресная вода с шельфа и любая вода с суши запираются шельфовыми льдами. Именно такое озеро было на Элсмире.
Кроме того, на отколовшейся части ледника находился исследовательский лагерь с научными приборами. «К счастью, нас не было на шельфе, когда это произошло», — говорит Дерек Мюллер из Университета Карлтон в Оттаве.
Этим летом Элсмир также потерял две ледяные шапки в заливе Святого Патрика. В 2017 году ученые предрекали им пять лет жизни, однако они протянули лишь три года.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце июля на норвежском арктическом архипелаге Шпицберген зафиксировали самую высокую в истории температуру. Так, показатели термометров там поднялись до 21,7 градусов по Цельсию, что на 0,5 градусов выше предыдущего рекорда, установленного в 1979 году.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 748 мм